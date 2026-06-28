Saigontourist : quand la culture devient le moteur du tourisme

28/06/2026

Alors que le tourisme mondial mise de plus en plus sur l’authenticité des expériences et la quête d’identité, le groupe Saigontourist a choisi une orientation singulière : placer la culture au cœur de sa stratégie de développement. L’objectif est de créer des produits à forte valeur ajoutée tout en promouvant l’image du Vietnam à l’international. En s’appuyant sur ses ressources culturelles, l’entreprise construit progressivement une chaîne de valeur touristique et économique durable.



La culture, pilier d’une offre touristique distinctive

Fondé en 1975, le groupe Saigontourist gère aujourd’hui plus d’une centaine d’établissements dans les domaines de l’hébergement, du voyage, de la restauration, des loisirs, de la formation et des congrès. Pour ce géant du tourisme vietnamien, la culture n’est pas seulement une ressource : elle constitue le socle même de la conception de ses produits et de son identité de marque.

La rue des fleurs de Hô Chi Minh-Ville, produit culturel et touristique emblématique à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire), attire chaque année des millions de visiteurs .

Cérémonie d’inauguration de la rue des fleurs de Hô Chi Minh-Ville à l’occasion du Nouvel An lunaire de l’Année du Cheval (Têt Giap Thin) 2026 .

Porté par une philosophie d’intégration des valeurs culturelles locales dans l’ensemble de ses activités, Saigontourist déploie une stratégie globale au sein de son écosystème. Sous le slogan « Savourez le Vietnam », la gastronomie, les festivals, les coutumes et le patrimoine se transforment en expériences immersives et interactives.

La rue des fleurs Nguyen Huê pour le Têt Giap Thin 2024 a été considérée comme la plus belle de ses 21 années d’organisation (2004-2024) .

Les produits touristiques sont conçus sur mesure pour répondre aux attentes de chaque clientèle, mêlant séjours haut de gamme et découverte culturelle dans des régions variées telles que les montagnes du Nord, le Centre du Vietnam ou le delta du Mékong. Parallèlement, les éléments culturels sont intégrés de manière cohérente dans l’architecture des espaces, la gastronomie et les animations artistiques, conférant une identité forte à l’ensemble des services proposés.

Cette approche ne se limite pas à la création d’une expérience distinctive : elle pose les bases d’une véritable transformation des valeurs culturelles en valeur économique, tout au long de la chaîne touristique.