Saigontourist : quand la culture devient le moteur du tourisme
Alors que le tourisme mondial mise de plus en plus sur l’authenticité des expériences et la quête d’identité, le groupe Saigontourist a choisi une orientation singulière : placer la culture au cœur de sa stratégie de développement. L’objectif est de créer des produits à forte valeur ajoutée tout en promouvant l’image du Vietnam à l’international. En s’appuyant sur ses ressources culturelles, l’entreprise construit progressivement une chaîne de valeur touristique et économique durable.
La culture, pilier d’une offre touristique distinctive
Fondé en 1975, le groupe Saigontourist gère aujourd’hui plus d’une centaine d’établissements dans les domaines de l’hébergement, du voyage, de la restauration, des loisirs, de la formation et des congrès. Pour ce géant du tourisme vietnamien, la culture n’est pas seulement une ressource : elle constitue le socle même de la conception de ses produits et de son identité de marque.
Porté par une philosophie d’intégration des valeurs culturelles locales dans l’ensemble de ses activités, Saigontourist déploie une stratégie globale au sein de son écosystème. Sous le slogan « Savourez le Vietnam », la gastronomie, les festivals, les coutumes et le patrimoine se transforment en expériences immersives et interactives.
Les produits touristiques sont conçus sur mesure pour répondre aux attentes de chaque clientèle, mêlant séjours haut de gamme et découverte culturelle dans des régions variées telles que les montagnes du Nord, le Centre du Vietnam ou le delta du Mékong. Parallèlement, les éléments culturels sont intégrés de manière cohérente dans l’architecture des espaces, la gastronomie et les animations artistiques, conférant une identité forte à l’ensemble des services proposés.
Cette approche ne se limite pas à la création d’une expérience distinctive : elle pose les bases d’une véritable transformation des valeurs culturelles en valeur économique, tout au long de la chaîne touristique.
Une chaîne de valeur écotouristique ancrée dans la culture
L’efficacité de cette stratégie de valorisation culturelle se mesure à travers des événements d’envergure. Le Festival de la culture culinaire 2026 du groupe Saigontourist, dédié aux saveurs vietnamiennes, a ainsi réuni 50 établissements participants, présenté plus de 500 plats, attiré près de 80 000 visiteurs en quatre jours et généré un fort retentissement médiatique, avec plus d’un million de vues en ligne.
À l’international, ce modèle continue de s’exporter. En 2025, le Festival culinaire d’Osaka (Japon) a attiré plus de 100 000 visiteurs. Les festivals du pho vietnamien organisés dans plusieurs pays contribuent également à faire de la gastronomie vietnamienne une véritable ambassadrice culturelle.
Autre fierté du groupe : la rue des fleurs de Hô Chi Minh-Ville. Ce produit culturel et touristique emblématique attire chaque année des millions de visiteurs à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire). Véritable marque de fabrique de Saigontourist, cet événement associe art traditionnel et technologies de projection, enrichissant l’expérience des visiteurs tout en renforçant le message culturel porté par le groupe.
Des produits touristiques sur mesure aux manifestations de grande ampleur, Saigontourist développe progressivement sa chaîne de valeur : attirer les visiteurs, augmenter leurs dépenses, renforcer la visibilité médiatique et valoriser la destination. Sur le plan stratégique, Mme Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du conseil d’administration du groupe, a déclaré : « Dans les prochains mois, l’entreprise se concentrera sur la transformation numérique, le tourisme vert et durable, l’amélioration de la qualité de ses ressources humaines, tout en renforçant les liens régionaux et en développant la marque de destination. »
En plaçant la culture au cœur de son développement, Saigontourist renforce sa compétitivité tout en s’inscrivant dans une démarche durable : faire des ressources culturelles un moteur de croissance et promouvoir les valeurs vietnamiennes sur la scène touristique mondiale./.
Texte: Trung Khanh/VI - Photos fournies par le groupe Saigontourist - Traduction: Hà Vu