Les exportations de durian se redressent malgré la pression croissante sur les prix

Les exportations vietnamiennes de durian reprennent de l'élan, soutenues par une production en hausse, une reprise des expéditions à l'étranger et l'approche de la récolte dans les Hauts Plateaux du Centre. Cependant, les prix sur le marché chinois restent sous pression en raison d'une offre abondante, d'une demande des consommateurs plus faible et d'une concurrence régionale accrue.



Selon Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, les exportations de durian du pays devraient dépasser les 2 milliards de dollars d'ici la fin juillet.





Les exportations vietnamiennes de durian devraient dépasser les 2 milliards de dollars d'ici fin juillet. Photo : VNA

Si la récolte dans les Hauts Plateaux du Centre se déroule sans encombre et si les problèmes en suspens liés aux codes des zones de culture et des stations de conditionnement sont rapidement résolus, les exportations pourraient générer 2 milliards de dollars supplémentaires au cours des prochains mois, portant le total annuel à plus de 4 milliards de dollars, contre 3,8 milliards de dollars l'an dernier.





Ces perspectives optimistes reposent sur une croissance continue de la production. Le Département de la production végétale et de la protection des végétaux estime la superficie cultivée en durians au Vietnam à environ 192 000 hectares. La production a atteint près de 1,8 million de tonnes en 2025 et devrait se situer entre 2 et 2,1 millions de tonnes en 2026.



L’expansion rapide des cultures ces dernières années a entraîné une croissance annuelle de la production de 20 à 30 %, créant ainsi un potentiel d’exportation important.



Cependant, Dang Phuc Nguyen a averti que cette hausse de la production rend également plus urgente l’approbation de nouvelles normes pour les zones de culture et les stations de conditionnement. Si les procédures de certification ne suivent pas le rythme de la production, le volume de durians éligibles aux circuits d’exportation officiels sera limité, ce qui affectera les ventes pendant la haute saison des récoltes.



Parallèlement aux exportations de durians frais, les produits surgelés ont également progressé cette année, la baisse des prix des matières premières ayant permis aux transformateurs d’acheter davantage de fruits, notamment ceux qui ne répondent pas aux normes d’exportation des fruits frais. Néanmoins, ce segment reste encore marginal.



L'Association vietnamienne des fruits et légumes a constaté que la Chine a importé pour environ 8 milliards de dollars de durians d'Asie du Sud-Est l'an dernier, dont plus d'un milliard de dollars de produits congelés et près de 7 milliards de dollars de fruits frais. Cela indique que les consommateurs chinois continuent de privilégier le durian frais.



Pour le Vietnam, les produits congelés ne représentent actuellement que 10 à 15 % de la valeur totale des exportations de durians et devraient atteindre environ 20 % cette année.



Le durian congelé est également confronté à des défis logistiques car il nécessite un contrôle strict de la température tout au long du stockage, du transport et de la distribution. Par ailleurs, les produits à valeur ajoutée tels que la pulpe de durian congelée et le durian séché n'ont pas encore acquis une large popularité sur le marché chinois.



Malgré la hausse de la valeur des exportations, les prix du durian en Chine ont fortement chuté. Dang Phuc Nguyen attribue ce déclin principalement à une demande plus faible qu'à des problèmes de qualité.



De nombreuses régions de Chine ont été touchées par de fortes pluies et des inondations, ce qui a ralenti la consommation de fruits. Cela a affecté non seulement le durian, mais aussi de nombreux autres fruits importés, a-t-il déclaré.



L'offre a également fortement augmenté car le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie entrent simultanément dans leur saison des récoltes. En Thaïlande, les prix du durian ont chuté à leur plus bas niveau depuis une dizaine d'années en raison d'une production abondante.



Le Vietnam entame également sa principale récolte dans les Hauts Plateaux du Centre. Si les négociants chinois considèrent le durian de cette région comme étant de grande qualité, l'augmentation de l'offre devrait intensifier la concurrence sur le marché au cours du second semestre.



L'Agence du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce a indiqué que les améliorations logistiques et la baisse des coûts de transport ont également contribué à la faiblesse des prix du durian en Chine.



Les durians Monthong thaïlandais et vietnamiens se vendent actuellement au détail entre 20 et 30 yuans (2,79 à 4,18 dollars américains) les 500 grammes, soit bien moins que les 35 à 45 yuans pratiqués à la même période l'an dernier. Les prix de gros ont chuté encore plus fortement.



L'amélioration des services logistiques a considérablement réduit les délais de livraison, stimulant ainsi l'offre sur le marché. En pleine saison, le durian thaïlandais peut atteindre Kunming en 26 heures environ et être distribué dans plus de 30 villes chinoises en 48 heures, ce qui accroît la disponibilité du produit sur l'ensemble du marché.



Les exportateurs prévoient que les durians de qualité supérieure conserveront des prix relativement stables grâce à une demande soutenue, tandis que les produits courants continueront de subir une pression à la baisse sur leurs prix en raison de l'augmentation de l'offre.



Afin de soutenir les exportations de durians et d'autres produits agricoles, le gouvernement prépare une résolution visant à simplifier les procédures administratives relatives aux codes des zones de production et des stations de conditionnement. Cette politique vise à raccourcir les délais de traitement, à réduire les coûts de mise en conformité et à renforcer les contrôles après dédouanement et la traçabilité.



Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a également indiqué qu'il poursuivra les négociations avec les autorités chinoises afin d'accélérer l'approbation des codes des zones de production et des stations de conditionnement, facilitant ainsi les exportations agricoles. - VNA/VI