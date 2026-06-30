Les quatre saisons dans les champs vietnamiens

30/06/2026

Des plaines aux régions côtières, des rizières dorées aux marais salants d’un blanc éclatant, en passant par les champs de fleurs multicolores, les paysages agricoles vietnamiens composent un tableau vivant, façonné par le travail des hommes et la générosité de la nature. Au fil des quatre saisons – printemps, été, automne et hiver –, chaque parcelle dévoile une beauté singulière, reflet du savoir-faire et de la créativité des agriculteurs vietnamiens.

Sa Dec, à Dong Thap, est le centre de la floriculture du delta du Mékong. L'espace touristique des champs de fleurs, qui s'étend sur plus de 2,5 hectares, mérite une attention particulière : vous serez captivé par la beauté éblouissante de dizaines de variétés de roses et leurs parfums envoûtants. (Photo : VI)

Dans "le pays en forme de S", les rizières occupent une place centrale dans la vie et la culture du peuple vietnamien. Bien plus que de simples espaces de production, elles incarnent la fertilité de la terre, la mémoire collective et un mode de vie transmis au fil des générations.

À chaque saison, les champs du pays se parent d'un aspect différent. Au printemps, les campagnes vietnamiennes se parent de couleurs éclatantes. Les chrysanthèmes jaune vif et les fleurs d’abricotier illuminent les paysages, annonçant une saison placée sous le signe du renouveau. C’est aussi une période d’intense activité pour les agriculteurs, qui entretiennent les fleurs, les arrosent et les taillent afin de répondre à la demande du marché, notamment à l’approche du traditionnel Têt. Devenus des lieux de visite appréciés, les champs de fleurs contribuent également aux revenus des habitants.

Mécanisation dans les champs de Hon Dat (An Giang). (Photo : VI)

Des agriculteurs récoltent des légumes à la périphérie de Hanoï. (Photo : VI)

Lorsque l’été arrive, les zones rurales se transforment en vastes étendues verdoyantes. Les champs de maïs, les jardins et les cultures associées s’étendent sous le soleil. Les hautes tiges de maïs se mêlent aux rangées de haricots, de pommes de terre et d’arachides, formant un paysage coloré caractéristique de la saison des récoltes. Les agriculteurs veillent alors sur leurs cultures, préparant patiemment la prochaine moisson.

À l’automne, les rizières atteignent leur pleine splendeur. Les champs mûrs, teintés d’or, s’étendent jusqu’à l’horizon comme une immense mer de riz. Dès les premières lueurs du jour, les agriculteurs rejoignent les parcelles pour la récolte. Le mouvement des faucilles, le ronronnement des machines agricoles et l’activité des travailleurs composent une scène animée, fruit de plusieurs mois d’attention et de soins.

Agriculteurs récoltant des pastèques à Can Tho. Photo : Hong Thai/AVI