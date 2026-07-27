Les entreprises nordiques misent de nouveau sur le Vietnam

Les relations nouées lors du Vietnam International Sourcing (VIS) 2025 ont permis au Bureau commercial du Vietnam en Suède, également chargé du Danemark, de la Norvège, de l'Islande et de la Lettonie, de constituer une nouvelle délégation d'entreprises nordiques pour le VIS 2026. Le retour de partenaires déjà présents et l'arrivée de nouvelles entreprises confirment le rôle grandissant du salon comme plateforme de coopération économique entre le Vietnam et l'Europe du Nord.

En 2025, la délégation nordique a effectué une mission de près de deux semaines au Vietnam, avec le VIS comme point central. Photo: VNA





En 2025, la délégation nordique a effectué une mission de près de deux semaines au Vietnam, avec le VIS comme point central. Au-delà des rencontres commerciales, les entreprises ont échangé avec les autorités, les associations professionnelles, les ports, les usines et les acteurs de la logistique. Ces contacts ont favorisé le développement de nouveaux projets dans les chaînes d'approvisionnement, l'investissement, la logistique et la transformation numérique.



Dans le secteur textile, H&M considère toujours le Vietnam comme un maillon stratégique de sa chaîne d'approvisionnement mondiale et un marché de consommation prometteur. L'entreprise a notamment échangé avec ses partenaires vietnamiens sur le développement des fournisseurs, l'utilisation des énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. De leur côté, IKEA et H&M ont réaffirmé leur intérêt pour les matières premières durables, la gestion responsable des ressources forestières, l'économie circulaire et la traçabilité des produits.



Dans le domaine de la logistique, les discussions entre le port de Göteborg et les partenaires vietnamiens ouvrent la voie à la création de liaisons maritimes directes entre le Vietnam et les pays nordiques. Une telle connexion permettrait de réduire les délais de transport, de limiter la dépendance aux plateformes de transbordement et d'améliorer la stabilité des chaînes d'approvisionnement.



Les produits alimentaires vietnamiens continuent également de gagner du terrain sur les marchés nordiques. Grâce aux précédentes éditions du VIS, plusieurs produits, tels que le pain, le manioc, la papaye verte, le riz ST25 ou encore des plats préparés, ont trouvé leur place auprès des importateurs suédois. Le salon offre aux acheteurs la possibilité de tester directement les produits et de discuter avec les entreprises vietnamiennes des emballages, des normes et des circuits de distribution.



Pour VIS 2026, H&M participera pour la deuxième année consécutive. Les importateurs A Chau Lien Imports and Export AB et East Asian Food AB seront présents pour une troisième édition, tandis que Lagerqvist AB rejoindra l'événement pour la première fois. Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, cette fidélité des entreprises participantes démontre que le salon génère des résultats concrets et favorise l'établissement de partenariats commerciaux durables.



Prévu du 3 au 5 septembre 2026 au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville, le VIS 2026 réunira entreprises vietnamiennes, groupes internationaux, importateurs et distributeurs autour d'expositions, de rencontres B2B et de conférences spécialisées. L'événement ambitionne de renforcer les liens entre production, logistique, technologies et développement durable, afin de créer de nouvelles opportunités de coopération à long terme entre le Vietnam et ses partenaires internationaux. -VNA/VI