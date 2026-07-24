Le durian reste le roi des exportations de fruits du Vietnam

Malgré des difficultés persistantes, le durian reste le principal contributeur aux recettes d’exportation de fruits et légumes du Vietnam. Les expéditions devraient augmenter dans les prochains mois, la concurrence des autres fournisseurs régionaux s’atténuant.

Durians de la province de Lâm Dong destinés à l'exportation. Photo : VNA

Selon l’Association vietnamienne des fruits et légumes, les exportations du pays dans cette filière étaient estimées à 4,76 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026, soit une hausse de 23% sur un an. Le chiffre d’affaires à l’exportation pour le seul mois de juillet a dépassé le milliard de dollars.



Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l’association, a déclaré que le durian demeure le principal moteur de croissance du secteur, représentant environ 35 à 40% des recettes totales d’exportation de fruits et légumes depuis le début de l’année et jusqu’à 55 à 60% en juillet.



Le responsable a déclaré que, si la qualité du produit reste stable, les exportations vietnamiennes de durian devraient connaître une forte croissance dans les prochains mois, la concurrence sur le marché diminuant.



En Thaïlande, la principale récolte de durian s’étend généralement de mars à juillet, avec des saisons similaires au Cambodge, au Laos et en Malaisie. Au Vietnam, en revanche, la récolte dans les Hauts Plateaux du Centre dure de juillet à octobre, et la production devrait augmenter significativement par rapport à l’année dernière.





Ce calendrier pourrait conférer aux exportateurs vietnamiens un avantage concurrentiel, notamment en Chine, principal marché pour ce fruit. Historiquement, les exportations vietnamiennes de durian ont également tendance à connaître une forte hausse au troisième trimestre.



Les entreprises vietnamiennes se préparent déjà à accroître leurs achats de durian frais destinés à l’exportation, face à la baisse des approvisionnements en provenance des pays concurrents, en particulier de Thaïlande, sur le marché chinois.



Parallèlement, les exportateurs se tournent de plus en plus vers la transformation et la congélation pour augmenter la valeur de leurs exportations de durian, notamment lorsque les prix des fruits frais baissent.



Parallèlement, les exportateurs se tournent de plus en plus vers la transformation et la congélation pour accroître la valeur de leurs exportations de durian, notamment face à la baisse des prix des fruits frais.



Le durian congelé s’étend désormais au-delà de la Chine et conquiert des marchés comme la République de Corée, le Japon et les États-Unis. Selon Dang Phuc Nguyên, le volume des exportations vietnamiennes de durian congelé en 2025 était 20 fois supérieur à celui de 2023.



Au premier trimestre 2026 seulement, les exportations de durian congelé ont atteint près de 11.600 tonnes, à un prix moyen d’environ 4.302 dollars la tonne, soit une hausse de plus de 20 % sur un an.



Les experts du secteur estiment que, dans des conditions favorables, le Vietnam pourrait exporter environ un million de tonnes de durian cette année. Ce volume plus important pourrait contribuer à maintenir les recettes d’exportation globales malgré des prix considérablement inférieurs à ceux des dernières années. – VNA/VI