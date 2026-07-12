50 ans de rayonnement : Hô Chi Minh-Ville, de capitale économique du Vietnam à future place financière régionale

12/07/2026

Hô Chi Minh-Ville, principal pôle économique du Vietnam, entre dans une nouvelle phase de développement avec l’ambition de devenir un centre financier international en Asie du Sud-Est. La création dans la mégapole du Centre financier international du Vietnam (VIFC-HCMC) devrait ouvrir de nouvelles perspectives, en attirant davantage de capitaux internationaux, de technologies financières et d’initiatives innovantes.

Un nouveau quartier financier au bord de la rivière Saïgon

Premier moteur économique du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville contribue aujourd’hui à hauteur d’environ 22 à 23 % du PIB national et génère près de 27 % des recettes budgétaires de l’État. La ville concentre également la majorité des institutions financières, des banques, des sociétés de courtage et des entreprises de fintech du pays.

Tour financière Bitexco, le plus haut gratte-ciel d'Hô Chi Minh-Ville, symbole de l'ambition économique de la métropole vietnamienne. Photo: Nguyên Luân/VI

Face aux importants flux de capitaux internationaux vers l’Asie et à la concurrence croissante entre les places financières régionales, Hô Chi Minh-Ville ambitionne non seulement de consolider son rôle de centre économique national, mais aussi de s’intégrer plus profondément dans le réseau financier mondial.

Vue du ciel, l’actuel quartier central des affaires et le nouveau quartier urbain de Thu Thiêm forment un vaste espace de développement moderne s’étendant le long de la rivière Saïgon. Les gratte-ciel, les nouvelles infrastructures de transport et la ligne de métro n°1 Ben Thanh – Suoi Tiên dessinent progressivement les contours d’une métropole aspirant aux standards internationaux.

Entre 2025 et 2026, le projet VIFC-HCMC entrera dans une phase déterminante de mise en œuvre, grâce à un cadre juridique progressivement finalisé par les nouvelles orientations gouvernementales. Le centre financier vise à créer un écosystème financier moderne reliant le centre-ville historique, Thu Thiêm et le corridor de développement le long de la rivière Saïgon.

Siège de la Bourse d'Hô Chi Minh-Ville, première place boursière du Vietnam. Photo: Hua Chung/VNA

Un écosystème commercial et de services moderne, moteur de la croissance économique et de la consommation à Hô Chi Minh-Ville. Photo: Nguyên Luân/VI

Au-delà de son rôle de pôle regroupant les institutions financières traditionnelles, ce nouveau centre ambitionne de devenir un espace d’innovation associant finance, technologie et créativité. La fintech, la blockchain, la finance verte, le big data et les paiements numériques sont appelés à devenir les piliers de cet écosystème financier nouvelle génération.

Une vision stratégique tournée vers la connectivité mondiale

Pour devenir une place financière compétitive à l’échelle internationale, Hô Chi Minh-Ville mise sur le développement coordonné de ses institutions, de ses infrastructures, de ses ressources humaines et de ses capacités technologiques.

Cérémonie d'ouverture de la séance de printemps à la Bourse d'Hô Chi Minh-Ville. Photo: Hua Chung/VNA

Des investisseurs suivent l'évolution des cours à la Bourse d'Hô Chi Minh-Ville. Photo: Hua Chung/VNA Des mécanismes d’expérimentation contrôlée, des modèles d’arbitrage international ainsi que des solutions visant à améliorer l’environnement d’investissement sont actuellement étudiés afin de favoriser l’émergence de nouvelles activités financières. Parallèlement, le réseau d’infrastructures connaît une transformation rapide : mise en service de la ligne de métro n°1, développement des rocades, des autoroutes régionales et construction du futur aéroport international de Long Thanh. Ces projets renforceront la connectivité de la ville avec son aire métropolitaine, la région et les marchés internationaux.



Habitants locaux et touristes dans un centre commercial moderne d'Hô Chi Minh-Ville. Photo: Nguyên Luân/VI

Le développement accéléré de l’économie numérique, des paiements sans espèces et des marchés de capitaux constitue également un socle essentiel de cette transformation. Ces atouts permettent à Hô Chi Minh-Ville d’améliorer progressivement sa compétitivité à l’échelle régionale. Face à la concurrence de centres financiers majeurs tels que Singapour et Hong Kong (Chine), Hô Chi Minh-Ville dispose de plusieurs avantages : une économie dynamique, un tissu entrepreneurial dense, une population active jeune et une capacité d’adaptation élevée aux nouvelles tendances économiques et technologiques.

La création du VIFC-HCMC représente ainsi bien plus qu’un projet stratégique pour le développement de la ville. Elle constitue une opportunité pour le Vietnam de renforcer sa présence dans le réseau financier mondial, en accélérant sa transition vers une économie intégrée, innovante et durable./.

Texte: Trung Khanh - Photos: Nguyên Luân/VI, VNA - Traduction: Hà Vu