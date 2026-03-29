Le Vietnam possède des bases fondamentales pour son autonomie énergétique, selon un expert australien

Jarrod Leak, directeur exécutif de l’Alliance australienne pour la productivité énergétique (A2EP) dans une interview accordée à la correspondante de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Sydney. Photo : VNA

Dans un contexte marqué par les conflits au Moyen-Orient, qui perturbent l’approvisionnement mondial en gaz et en pétrole, l’Asie du Sud-Est et la région Asie-Pacifique subissent de fortes répercussions, a estimé Jarrod Leak, directeur exécutif de l’Alliance australienne pour la productivité énergétique (A2EP) — une organisation à but non lucratif réunissant des dirigeants d’entreprise et des chercheurs, œuvrant pour une production plus efficiente et moins énergivore.



Lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Sydney, il a souligné la forte dépendance de ces pays aux carburants en provenance du Moyen-Orient. Dans ce contexte, les risques liés aux tensions géopolitiques apparaissent à la fois évidents et croissants.



Face à ces défis, la question centrale demeure : comment réussir la transition vers d’autres sources d’énergie ? Selon l’expert, une réduction de la demande ne constitue pas une option viable, car elle entraînerait inévitablement des pertes d’emplois et de moyens de subsistance.



Le défi de la sécurité énergétique régionale s'articule autour d'interrogations complexes : quelles sont les options viables pour la transition ? Faut-il accroître le charbon ou développer l'hydroélectricité ? Les pays ne peuvent accélérer la production d'électricité renouvelable (solaire, éolien, batteries) que jusqu'à un certain niveau. Comment se transformer rapidement ou réduire la demande en améliorant l'efficacité des transports ou les activités de des industries ?

Photo : VNA



Concernant l’Australie, Jarrod Leak souligne que le pays bénéficie d’une position favorable en tant que grand exportateur de gaz naturel liquéfié et de charbon.



Face à la recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales, il estime que les pays connaîtront des changements majeurs dans leurs stratégies à long terme, en misant davantage sur l’électrification et le développement du solaire, de l’éolien, des batteries et de la bioénergie. Les pays devront renforcer leur résilience, diversifier leurs sources d’approvisionnement et développer des systèmes énergétiques plus décentralisés. Les acteurs industriels, quant à eux, se tourneront de plus en plus vers des solutions locales, telles que les installations solaires en toiture ou la bioénergie.



Gia Lai approuve la centrale éolienne de Hon Trâu. Photo: VNA

Mettant particulièrement l'accent sur le Vietnam, Jarrod Leak affirme que l'avenir appartient à l'électrification et aux ressources de biomasse. Le pays dispose, selon lui, d’un potentiel considérable, avec des ressources abondantes en énergie solaire et éolienne, soutenues par des capacités de stockage et l’hydroélectricité.



En outre, le Vietnam peut s’appuyer sur l’émergence d’un secteur de véhicules électriques, sur des industries largement électrifiables, ainsi que sur des ressources significatives en biomasse et en bioénergie. Autant d’atouts qui constituent une base solide pour progresser vers une plus grande autonomie énergétique.



Afin de tirer pleinement parti de ces avantages, Jarrod Leak recommande la définition d’objectifs clairs et la mise en place de politiques de soutien stables et de long terme.



Finalement, le Vietnam doit impérativement assurer la stabilité de ses politiques pour atteindre l'autonomie, réduire les émissions de carbone et fournir une énergie économique, érigée en priorité absolue.- VNA/VI