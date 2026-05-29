Le Vietnam généralise le biocarburant E10 pour accélérer sa transition verte

À partir du 1er juin 2026, le biocarburant E10 sera officiellement distribué dans tout le Vietnam, conformément à la feuille de route fixée par le ministère de l’Industrie et du Commerce. Cette mesure marque une étape importante dans la stratégie nationale de transition énergétique verte, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

À partir du 1er juin 2026, le biocarburant E10 sera officiellement distribué dans tout le Vietnam. Photo: VNA

Selon la circulaire 50/2025/TT-BCT, l’essence sans plomb commercialisée sur le marché devra être mélangée à de l’éthanol pour produire le biocarburant E10 destiné aux moteurs à essence, tandis que l’essence E5RON92 restera disponible jusqu’à la fin de l’année 2030.

Cette nouvelle mesure suscite à la fois espoirs et interrogations. De nombreux automobilistes soutiennent les objectifs environnementaux de cette transition, tout en restant attentifs aux questions liées à la compatibilité avec les véhicules anciens, à la consommation de carburant et au prix de vente.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce se veut toutefois rassurant, précisant qu’environ 90 % des véhicules actuellement en circulation peuvent utiliser le biocarburant E10 sans modification technique.



Afin d’encourager les consommateurs, les autorités prévoient des ajustements fiscaux pour rendre l’E10 plus attractif que l’essence traditionnelle.



Sur le terrain, de nombreuses stations-service affirment avoir achevé l’adaptation de leurs cuves et pompes afin d’être prêtes à distribuer l’E10 dès le mois de juin.





La station-service Tran Phu, dans le quartier de Nghia Lo, province de Quang Ngai, distribue de l’essence E10 aux clients. Photo: VNA

Plusieurs distributeurs de carburants estiment que le principal défi ne réside pas dans les infrastructures, mais dans la perception des consommateurs. Selon eux, une communication efficace sera essentielle pour instaurer la confiance, d’autant que le biocarburant E10 est déjà utilisé dans plus de 60 pays, notamment aux États-Unis, au Japon, en République de Corée, en Thaïlande et au Brésil.



Dans la capitale, les autorités de contrôle du marché renforceront les inspections dès le 1er juin afin de surveiller la qualité du carburant, l’affichage des prix et d’empêcher toute fraude ou stockage illégal susceptible de perturber le marché.



Selon des experts en économie et en énergie, l’introduction de l’E10 constitue une évolution inévitable, permettant à la fois de renforcer la sécurité énergétique nationale en réduisant la dépendance aux importations et de stimuler la production locale d’éthanol.



Des experts soulignent enfin que le succès de cette transition dépendra de la transparence des informations techniques, de la stabilité de la qualité du carburant et d’un prix raisonnable afin d’instaurer une confiance durable chez les consommateurs. -VNA/VI