Le Vietnam émerge comme un point lumineux de croissance, un partenaire fiable et responsable

Malgré un contexte mondial instable, le Vietnam a enregistré de solides performances en 2025. Grâce à des politiques souples et proactives menées par le Parti communiste du Vietnam et le gouvernement, les 15 objectifs socio-économiques clés ont été atteints, voire dépassés, et le PIB a progressé d’environ 8,02 %, dépassant les prévisions.

Le Vietnam devient une destination de choix pour de nombreuses entreprises étrangères. Photo : hanoimoi.vn

Nombre d’organisations internationales, analystes et médias étrangers ont souligné non seulement les excellentes performances économiques du Vietnam, qui en fait un moteur de croissance, mais aussi son rôle croissant dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, le développement durable et la coopération multilatérale.



Malgré un contexte mondial instable, le Vietnam a enregistré de solides performances en 2025. Grâce à des politiques souples et proactives menées par le Parti communiste vietnamien et le gouvernement, les 15 objectifs socio-économiques clés ont été atteints, voire dépassés, et le PIB a progressé d’environ 8,02%, dépassant les prévisions.



L’agence de presse britannique Reuters a décrit le Vietnam comme un point lumineux dans un contexte économique mondial morose, tandis que le quotidien japonais Nikkei Asia a souligné la forte résilience de l’économie vietnamienne face aux turbulences du commerce international.



La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont également noté que le Vietnam figurait parmi les rares économies en développement capables d’une reprise rapide grâce à une gestion macroéconomique prudente, un vaste marché intérieur et une capacité de production en constante amélioration.



Les analystes insistent sur le fait que la force du Vietnam réside non seulement dans le rythme de sa croissance, mais aussi dans sa qualité. Son économie s’est transformée, passant d’une agriculture traditionnelle à l’industrie, aux services et à une production manufacturière à plus forte valeur ajoutée. Le Vietnam compte parmi les pays ayant le mieux tiré parti de la diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales et demeure l’une des principales destinations des investissements directs étrangers au sein de l’ASEAN.



L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a estimé que le Vietnam n’est plus une simple « usine à bas coût », mais qu’il améliore progressivement sa position dans la chaîne de valeur mondiale, notamment dans les secteurs de l’électronique, de l’agroalimentaire, du textile écologique et des industries connexes. La croissance est de plus en plus portée par l’innovation, la productivité et l’économie numérique, le commerce électronique, la fintech et les start-ups constituant de nouveaux moteurs de croissance.



Partenaire responsable



Au-delà de son expansion économique, le Vietnam est également perçu comme un partenaire responsable et fiable. Oxford Economics et d’autres institutions soulignent que son respect des engagements commerciaux et sa participation active aux initiatives régionales et mondiales ont renforcé la confiance des investisseurs.



Au sein de l’ASEAN, le Vietnam est considéré comme un facteur de stabilité, contribuant à promouvoir la coopération économique et l’interconnexion des marchés entre des économies à différents stades de développement. Les analystes notent que sa stabilité macroéconomique et sa politique prudente ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs. Face à l’évolution constante des chaînes d’approvisionnement mondiales, le Vietnam devrait jouer un rôle stable et fiable, d’autant plus que de nombreux marchés cherchent à diversifier leurs sources d’approvisionnement.



Le Financial Times a fait état d’une forte hausse des investissements au Vietnam, les multinationales restructurant leurs chaînes d’approvisionnement en réponse aux tensions géopolitiques. Bloomberg indique que cela témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans l’environnement économique vietnamien. Les analystes de la Banque mondiale ajoutent que le développement du commerce électronique, des technologies financières et des nouvelles technologies sera crucial pour soutenir la croissance à long terme.



La Banque asiatique de développement (BAD) se montre tout aussi optimiste quant à l’accélération de la transformation numérique et aux gains de productivité du Vietnam, soutenus par les réformes de l’enseignement professionnel et de la formation des jeunes actifs. Cette orientation a été réaffirmée par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors d’une conférence consacrée au bilan des activités de 2025 et au déploiement des tâches pour 2026 du gouvernement et des localités. Il a alors plaidé pour un modèle de croissance axé sur la productivité, l’innovation, la science et la technologie, ainsi que sur le développement d’une économie verte, numérique et circulaire.



Les observateurs internationaux ont indiqué que le renforcement du Vietnam sur la scène internationale s’accompagne d’exigences accrues en matière de normes du travail, de protection de l’environnement et de transparence des chaînes d’approvisionnement – des facteurs clés pour une croissance durable et inclusive.



L’année 2026 marque le début d’une nouvelle phase de développement, associée à la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti et du plan quinquennal de développement socio-économique 2026-2030. Elle revêt une importance cruciale pour définir le modèle de développement du pays et sa trajectoire de croissance à long terme, ont-ils souligné. – VNA