Le secteur vietnamien du bois déterminé à accroître la valeur de ses exportations. Photo: nhandan.vn

Le secteur vietnamien du bois et des produits dérivés s’emploie à renforcer la valeur ajoutée de ses exportations dans un contexte de mutation des exigences du commerce international, marqué par des normes environnementales plus strictes, des pressions concurrentielles accrues et des incertitudes géopolitiques.

Selon Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’industrie du bois demeure en 2025 l’un des piliers des exportations du Vietnam. Le chiffre d’affaires à l’exportation du bois et des produits dérivés est estimé à environ 17,2 milliards de dollars pour l’année. À elle seule, Ho Chi Minh-Ville a généré plus de 9 milliards de dollars d’exportations de meubles et de produits connexes.

Les produits vietnamiens du bois et de l’ameublement sont désormais présents dans plus de 160 pays et territoires, les États-Unis représentant plus de la moitié de la valeur totale des exportations du secteur.

Toutefois, l’industrie fait face à de nombreux défis. Parmi eux figurent le durcissement des exigences en matière de qualité, de traçabilité et de développement durable imposées par de grands marchés comme l’Union européenne et les États-Unis. À cela s’ajoute la pression croissante pour accélérer la transition vers une production plus verte et moins émettrice de carbone afin de s’adapter aux tendances du commerce durable à l’échelle mondiale. Les fluctuations des politiques tarifaires, notamment aux États-Unis, affectent également la compétitivité du secteur, tandis que les tensions géopolitiques accentuent l’instabilité des chaînes d’approvisionnement et renchérissent les coûts logistiques.

L'industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville s'est fixé un cap ambitieux : atteindre 15 milliards de dollars d'exportations d'ici 2035. Photo : VNA

Selon To Ngoc Ngoi, vice-président de l’Association de l'artisanat et de l’industrie du bois de Ho Chi Minh-Ville (HAWA), ces défis obligent les entreprises du secteur à renforcer leurs capacités de prévision, de gestion des risques et d’adaptation.

Les entreprises de transformation du bois de la ville ont ainsi engagé plusieurs initiatives visant à moderniser leurs activités, notamment l’optimisation des processus de production et de gestion, l’investissement dans des équipements et technologies avancés, le renforcement du contrôle des chaînes d’approvisionnement en bois légal, ainsi que l’accélération de la transformation numérique dans la gestion et la promotion commerciale. Parallèlement, elles mettent en œuvre des solutions de production plus respectueuses de l’environnement et économes en énergie.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyen Quoc Tri, a affirmé que son ministère s’engageait à accompagner les entreprises du secteur autour de plusieurs axes stratégiques. Ceux-ci incluent l’amélioration du cadre institutionnel afin de favoriser un développement durable du secteur, la garantie d’un approvisionnement en bois légal grâce au développement de zones de matières premières domestiques et à la promotion de la certification forestière durable, ainsi que le renforcement des capacités des entreprises face aux mesures de défense commerciale et aux exigences techniques et environnementales des marchés internationaux.

Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Duoc, a pour sa part appelé l’association HAWA et la communauté des entreprises du bois à mettre en œuvre cinq orientations stratégiques en coordination avec la ville.

Transformation de produits de bois pour l'exportation. Photo: VNA

Il s’agit d’accélérer la transition verte afin de répondre aux exigences croissantes de traçabilité et de lutte contre la déforestation imposées notamment par l’UE et les États-Unis ; de passer progressivement du modèle "Made in Vietnam" à "Made by Vietnam". HAWA est appelée à jouer un rôle de chef d’orchestre en accompagnant les entreprises dans l’application de technologies.

Les entreprises sont encouragées à diversifier leurs marchés, en s’orientant vers des régions à fort potentiel telles que le Moyen-Orient, l’Asie du Sud ou l’Amérique latine.

Enfin, les entreprises du secteur sont invitées à se fixer des objectifs ambitieux afin de contribuer à la dynamique économique de Ho Chi Minh-Ville, qui vise une croissance à deux chiffres en 2026. -VNA/VI