Restructuration des produits agricoles vietnamiens pour consolider leur position sur le marché mondial

Intégration des drones dans la production agricole intelligente. Photo: VNA

Dans un contexte d’intégration internationale approfondie et de concurrence mondiale accrue, les localités vietnamiennes accélèrent la restructuration du secteur agricole vers des modèles de production à grande échelle, organisés en chaînes de valeur, axés sur la qualité et soutenus par l’innovation technologique. Les résultats récents à l’exportation témoignent d’un repositionnement progressif des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux.

Ces dernières années, l’agriculture vietnamienne a opéré une mutation significative, passant d’une logique centrée sur l’augmentation des volumes à une approche fondée sur l'économie agricole, privilégiant la qualité, la valeur ajoutée et la construction de marques.

Après une année 2025 marquée par une reprise vigoureuse et des exportations dépassant les 70 milliards de dollars, l'année 2026 s'ouvre sur des perspectives prometteuses. Selon le ministère de l'Agriculture et de l’Environnement, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint près de 6,51 milliards de dollars à la fin du mois de janvier, soit une progression fulgurante de 29,5 % en glissement annuel. Cette performance témoigne de la réussite des politiques de standardisation et de montée en gamme, soutenues par une intégration massive des avancées scientifiques et technologiques dans les processus de production.

Le Vietnam, premier exportateur mondial de café avec une production annuelle de 1,8 à 2 millions de tonnes, ne se contente plus de livrer des matières premières brutes. Rien qu'en janvier 2026, la filière café a généré près de 1,1 milliard de dollars, en hausse de 40 %. Sous l'impulsion de l'Association du café et du cacao du Vietnam (VICOFA), les entreprises vietnamiennes s’intègrent progressivement et de manière plus approfondie aux chaînes de valeur mondiales pour briser le plafond de verre des produits à faible valeur.

Le secteur des fruits et légumes affiche une dynamique similaire. Grâce à l’application de technologies de pointe pour la conservation et la transformation, les exportations du secteur ont bondi de 72,9 % en janvier 2026, atteignant plus de 644 millions de dollars. L'objectif est de franchir le cap symbolique des 10 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.

Les pamplemousses à l'exportation. Photo: VNA

En outre, l’accent est mis sur la construction et le développement des marques. La marque est la clé maîtresse pour ouvrir de nouveaux marchés et accroître la valeur des produits, a souligné Ta Van Tuong, directeur adjoint du Service de l'agriculture et de l’environnement de Hanoï.

Toutefois, malgré des acquis notables, la marque agricole vietnamienne demeure encore insuffisamment représentée sur les segments moyen et haut de gamme. Les activités de marketing international et le positionnement numérique restent limités.

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tien, dans un contexte de transformation numérique accélérée, l’application des technologies et de l’intelligence artificielle devient incontournable. L’intégration des données pour anticiper les marchés, piloter la production, déployer des registres électroniques, des logiciels de gestion coopérative ou des plateformes en ligne d’approvisionnement en intrants facilite l’accès des agriculteurs aux outils numériques.

Pour la période 2026–2030, Hô Chi Minh-Ville privilégie la transition vers des modèles de production utilisant des serres intelligentes et des systèmes d’irrigation économes en eau.

La construction de marques numériques, la personnalisation de l’expérience client, l’optimisation des coûts marketing et l’amélioration des taux de conversion sont autant de leviers permettant aux entreprises vietnamiennes de se positionner sur les segments moyen et premium au niveau régional.

Pour permettre au secteur agricole vietnamien de franchir un nouveau cap en 2026, la construction et le positionnement de marques doivent être considérés comme des priorités stratégiques de long terme. Il s’agit notamment de passer d’une logique d'"exportation en volume" à une "exportation en valeur", en faisant de la qualité et des normes de production le socle du développement.

À mesure que le positionnement des marques s’affirme, les produits agricoles vietnamiens devraient non seulement accroître leurs volumes exportés, mais aussi améliorer leurs prix de vente, consolidant ainsi les bases d’un développement durable et d’une montée en gamme du secteur. -VNA/VI