Le secrétaire général du PCV To Lam élu président de l’État du Vietnam pour le mandat 2026-2031

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, offre des fleurs de félicitations au secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, au nom des dirigeants du Parti, de l’État et des députés de la 16e législature. Photo : VNA

Dans le cadre de sa première session, l’Assemblée nationale de la 16e législature a élu dans la matinée du 7 avril To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et député de la 16e législature, au poste de président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031.



Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président de son Bureau, Le Quang Manh, a présenté le projet de résolution relatif à cette élection.



L’Assemblée nationale a adopté, par vote électronique, la résolution portant élection du président du Vietnam pour le mandat 2026-2031.



Le résultat du vote a montré un soutien unanime, avec 495 voix pour sur 495 députés participants.



À l’issue de son élection, la cérémonie de prestation de serment du président de la République s’est déroulée solennellement dans la salle Dien Hong, conformément à la réglementation.

Devant le drapeau national, l’Assemblée nationale et les électeurs du pays, To Lam a prêté serment, affirmant sa fidélité absolue à la Patrie, au peuple et à la Constitution, et son engagement à accomplir pleinement les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple.