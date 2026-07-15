Le numérique transforme la pratique religieuse au Vietnam

Auparavant, pour écouter un enseignement spirituel, les croyants devaient se rendre directement dans les temples, les églises ou les lieux de culte. Aujourd’hui, un simple téléphone connecté à Internet suffit pour participer à des séances d'enseignement, où que l'on soit.

Des sermons traditionnels aux écrans des smartphones, les activités religieuses au Vietnam connaissent de profondes mutations sous l'effet de la transformation numérique.

Les enseignements bouddhistes sur YouTube, Facebook ou TikTok, les messes catholiques en ligne ainsi que les sermons protestants se généralisent, permettant aux valeurs de bienveillance de toucher un public toujours plus large.

Le maître zen Thich Minh Niem reconnaît que l’Internet offre une opportunité inédite que les générations précédentes de prédicateurs n’avaient pas, un seul enseignement pouvant désormais atteindre instantanément des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs pays.

Le maître zen Thich Minh Niem lors d'un débat virtuel organisé par l'Agence vietnamienne d'information (VNA) sur le thème de la transformation numérique dans le domaine religieux. Photo : VNA

Malgré ces avancées, le maître zen souligne que l'espace virtuel ne pourra jamais remplacer les rencontres physiques. Selon lui, la transmission ne repose pas uniquement sur les mots, mais aussi sur l'énergie, la présence et l'expérience vécue, des éléments difficiles à transmettre pleinement à travers un écran.

Selon Thich Minh Niem, l'espace numérique a révélé toute son importance durant la pandémie de COVID-19, lorsque les rassemblements physiques étaient suspendus. Les programmes audio et les cours en ligne ont alors constitué un soutien moral précieux pour de nombreuses personnes.

Pour les Vietnamiens vivant à l'étranger, ces diffusions représentent un lien essentiel avec leur pays d'origine et ses valeurs culturelles.

De son côté, le vénérable Thich Nhat Tu estime que les plateformes numériques constituent désormais un espace d'étude complémentaire aux activités religieuses traditionnelles. Elles permettent de rapprocher les enseignements des fidèles et de répondre à des besoins de pratique de plus en plus diversifiés.

Des fidèles participent à des enseignements du Dharma en ligne. Photo : VNA

Le développement du numérique offre de nombreuses opportunités, mais impose aussi de préserver la dignité, le sérieux et les valeurs fondamentales des religions face à la rapidité de diffusion des informations.

Le pasteur Nguyen Huu Mac, président de l'Église protestante du Vietnam (Nord), souligne que si Internet favorise la diffusion de la foi, il facilite aussi la propagation d'informations erronées ou non vérifiées. Selon lui, certains exploitent la religion pour induire le public en erreur. Il préconise ainsi de renforcer la présence des organisations religieuses officielles sur les plateformes numériques et de sensibiliser les fidèles à un usage responsable des réseaux sociaux.

Sur le plan de la gestion publique, le ministre des Affaires ethniques et religieuses, Nguyen Dinh Khang, indique que les autorités accélèrent la transformation numérique de la gestion des croyances et des religions, tout en accompagnant les organisations religieuses dans le développement de leurs canaux d'information officiels et le renforcement des compétences numériques de leurs membres.

Le maître zen Thich Minh Niem donne un enseignement du Dharma. Photo fourni par Thich Minh Niem

Face à la multiplication des contenus en ligne, les utilisateurs doivent faire preuve de discernement. Do Huong, spécialiste de l'Académie politique nationale Ho Chi Minh, insiste sur la nécessité de développer les capacités d'analyse et de vérification des sources, en particulier chez les jeunes, afin de se prémunir contre les faux contenus générés par l'intelligence artificielle et de protéger leurs données personnelles.

Enfin, la transformation numérique ouvre de nouvelles perspectives aux activités religieuses au Vietnam, permettant une diffusion plus rapide et plus large des enseignements. Toutefois, cette évolution s'accompagne de la nécessité de préserver l'authenticité des enseignements religieux, de bâtir un environnement numérique sain et de renforcer la culture numérique au sein de la communauté religieuse. -VNA/VI