Métamorphose de Hanoï : les grands chantiers qui transforment la capitale

30/06/2026

Ces derniers temps, en flânant rue Dê La Thành, sur les rocades n°1 et n°2,5, ou encore dans le quartier de Van Kiêp, le long du fleuve Rouge, il est difficile de ne pas remarquer les rangées d’immeubles en cours de démolition, les vastes terrains fraîchement déblayés et le vrombissement incessant des engins de chantier, du matin au soir. Il ne s’agit pas de simples travaux d’aménagement, mais bien des signes avant-coureurs d’une profonde métamorphose que connaît Hanoï, visant à dessiner un paysage urbain plus moderne et fonctionnel.



Depuis plusieurs décennies, la pression démographique et la congestion routière mettent à rude épreuve les infrastructures vieillissantes de la capitale. Les voies construites il y a des années ne suffisent plus à absorber le flux d’une ville qui compte plus de 8 millions d’habitants permanents, sans compter les millions de travailleurs et d’étudiants venus des provinces avoisinantes. Face à cette situation, la municipalité a fait de la restructuration des vieux quartiers, du développement des infrastructures clés et de l’expansion urbaine ses priorités afin d’engager un développement durable.

Survol des rangées de maisons longeant le fleuve Rouge, dans le quartier de Nghi Tam : un paysage urbain au seuil d'une transformation majeure. Photo : Tât Son/VI

La ruelle Nghi Tam (310 Nghi Tam) s'ouvre peu à peu après le déblaiement des terrains, libérant l'espace nécessaire aux grands projets de transport. Photo: Tât Son/VI

Le regard ému d'un habitant, témoin des changements survenus dans ce qui fut autrefois la maison familiale. Photo: Tât Son/VI

Le quartier de Van Kiêp, dans l’arrondissement de Hông Hà, est aujourd’hui au cœur de toutes les attentions. Il est directement concerné par le projet de construction du pont Trân Hung Dao, un ouvrage stratégique destiné à désengorger les ponts existants et à renforcer la liaison entre le centre historique et la rive est du fleuve Rouge. Ici, les ruelles étroites et les maisons mitoyennes, familières aux habitants depuis des décennies, cèdent peu à peu la place aux pelleteuses. Si l’enthousiasme est palpable face à ce projet de transport moderne, une certaine mélancolie s’invite dans le décor : tant de souvenirs liés aux vieilles rues sont sur le point de s’effacer.

Des travaux de déblaiement sont en cours rue Nguyên Tuân, dans le cadre du projet de la rocade n° 2,5. Photo: Công Dat/VI

Non loin de là, le projet de la rocade n°1, et plus précisément le tronçon Hoàng Cầu – Voi Phuc, accélère également son rythme. Considéré comme l’un des projets les plus ambitieux jamais entrepris à Hanoï, il traverse des zones densément peuplées au bâti extrêmement serré. Dans la rue Dê La Thành, autrefois connue pour son étroitesse, de nombreuses maisons ont été démolies, laissant place à de rares espaces ouverts en plein centre-ville. Murs à moitié effondrés, anciens numéros de façade encore visibles, commerces en cours de relocalisation : le paysage a des allures de champ de transformation, mais il témoigne surtout d’une phase décisive pour le développement urbain. Par ailleurs, la construction progresse à vive allure sur plusieurs tronçons de la rocade n° 2,5.

Les vestiges des anciens bâtiments témoignent des profondes mutations que connaît la ville dans le cadre de la rénovation et de l'extension de ses infrastructures. Photo: Công Dat/VI

Ces nouveaux axes de transport ne se contentent pas de fluidifier la circulation en centre-ville. Ils doivent également faciliter les liaisons avec les villes satellites, les zones industrielles et les nouveaux quartiers résidentiels. Une fois ces infrastructures achevées, les distances entre ces différents pôles seront considérablement réduites, favorisant ainsi le développement socio-économique et l’amélioration de la qualité de vie des habitants.



Il serait réducteur de ne voir dans ces projets que des chiffres : kilomètres de routes, budgets colossaux, délais de livraison. Derrière chaque façade qui disparaît se cachent des histoires profondément humaines. Ce sont des familles qui, après des décennies passées sous le même toit, s’apprêtent à quitter leur maison. Ce sont des commerces bien établis qui doivent s’adapter, voire renaître ailleurs. Ce sont aussi des ouvriers qui s’activent sous le soleil écrasant de l’été ou dans la lumière rasante du petit matin pour respecter les délais de ces projets d’envergure. Tous portent en eux des sentiments mêlés - espoir, appréhension, attachement - face à l’avenir de cette terre qu’ils habitent et chérissent.

Vue panoramique nocturne de la zone de déblaiement de la rue Chinh Kinh, se détachant sur les immeubles de grande hauteur illuminés au loin. Photo: Công Dat/VI

Le processus de rénovation urbaine s’accompagne inévitablement de difficultés, voire de sacrifices. Pourtant, à long terme, ces chantiers posent les fondations d’une Hanoï capable de surmonter ses problèmes chroniques de circulation, d’infrastructures techniques et de manque d’espace constructible. Des routes élargies, de nouveaux ponts enjambant le fleuve Rouge, des zones mieux planifiées : autant d’atouts qui ouvriront des perspectives inédites à la capitale et à ses habitants pour les décennies à venir. Au milieu de ces immenses chantiers, on perçoit le pouls d’une ville en perpétuelle évolution. De vieilles maisons disparaîtront, des rues familières se transformeront. Mais en contrepartie, c’est une Hanoï plus moderne, mieux connectée et résolument tournée vers l’avenir qui se dessine. Le chemin est semé d’embûches, mais il apparaît indispensable pour permettre à la capitale d’être à la hauteur de son rôle de centre politique, économique et culturel du pays. Les terrains libérés, les constructions qui s’élèvent peu à peu et les transformations quotidiennes racontent une même histoire : celle d’Hanoï qui, tout en préservant la mémoire de son passé, avance résolument vers l’avenir./.

Vue du site où doit être construit le pont Tu Liên, en direction du lac de l'Ouest – un autre axe de liaison majeur pour la capitale. Photo: Tât Son/VI

Texte: Công Dat - Photos: Tât Son, Công Dat/VI - Traduction: Hà Vu