Le métier de fabrication du banh cuon de Thanh Tri, quintessence de la gastronomie de Hanoi, a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel national le 18 mars 2026.
Étape de la mouture du riz à l’aide d’un moulin en pierre traditionnel, permettant d’obtenir une pâte fine et homogène. Photo : Khanh Hoa/VNA
Étape de la mouture du riz à l’aide d’un moulin en pierre traditionnel, permettant d’obtenir une pâte fine et homogène. Photo : Khanh Hoa / VNA
Plus la crêpe est fine et intacte, plus elle témoigne du savoir-faire et de l'expérience de l'artisan. Photo : Khanh Hoa / VNA
L'artisane Nguyen Thi Van (60 ans, village de Dai Dong, quartier de Vinh Hung, Hanoï) cumule plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication du banh cuon. Photo : Khanh Hoa / VNA
Plus la crêpe est fine et intacte, plus elle témoigne du savoir-faire et de l'expérience de l'artisan. Photo : Khanh Hoa / VNA
Issu d’un plat rustique de la banlieue, le banh cuon de Thanh Tri est aujourd’hui inscrit sur la liste du patrimoine, consacrant cette spécialité hanoïenne comme un symbole de la culture gastronomique de la capitale. Photo : Khanh Hoa / VNA
VNA/Revue Vietnam Illustré