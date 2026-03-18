Le Festival du Pho 2026 aura lieu du 19 au 22 mars à Ninh Binh

Le Pho vietnamien : un patrimoine vivant à l'ère moderne

Le Festival du Pho 2026 se tiendra du 19 au 22 mars dans la province de Ninh Binh, ont annoncé les organisateurs lors d’une conférence locale le 17 mars. Placée sous le thème « Le Pho vietnamien : un patrimoine vivant à l'ère moderne », cette édition vise à célébrer l’artisanat traditionnel du pho tout en fournissant des éléments concrets pour le dossier de candidature auprès de l’UNESCO en vue de la reconnaissance du pho comme patrimoine culturel immatériel mondial.

Selon Le Thi Thiet, présidente de l’Association de la culture culinaire de Ninh Binh, le festival s’inscrit dans la continuité du succès des éditions précédentes. Il entend réaffirmer les racines historiques du pho et son évolution à travers les différentes régions du Vietnam. L’événement favorise également la recherche et la normalisation afin de compléter le dossier de candidature et de renforcer la présence du pho vietnamien sur la scène culturelle mondiale.



Une cinquantaine de stands, tenus par les principales marques et entreprises de pho du pays, devraient y présenter des démonstrations culinaires et des expositions retraçant l'origine, l'évolution et la diffusion de ce plat emblématique.



Parmi les activités phares figurent le programme d'évaluation « L'empreinte du pho vietnamien », le forum « Le pho vietnamien au cœur du patrimoine mondial », une performance culinaire intitulée « Pho roulé en trois régions », la soirée artistique « Pho Connect » et un séminaire intitulé « Nous aimons le pho : un pont entre patrimoine et une mission de connexion mondiale ».



Les 18 et 19 mars, un programme d’immersion intitulé « Retour à la maison communale de Van Cu : ouvrir un chapitre de notre histoire » se déroulera à la maison communale du village de Van Cu, dans la commune de Nam Dong. Les visiteurs pourront y observer la préparation du pho, déguster des spécialités locales et participer à des activités d’échange culturel.

Le village de Van Cu est considéré comme l’un des berceaux du pho traditionnel à Ninh Binh. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération, les villageois partageant leurs recettes familiales à travers le pays et contribuant ainsi à la renommée nationale du pho vietnamien.

Le festival vise également à promouvoir le tourisme culinaire, à valoriser l’image de Ninh Binh, à renforcer les liens régionaux et à attirer davantage de visiteurs, participant ainsi au développement du secteur des services de la province et à la fierté locale pour ce patrimoine culturel.

Le premier Musée du pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet) a ouvert ses portes jeudi 15 janvier à Hô Chi Minh-Ville (Sud), marquant une étape importante dans la préservation du patrimoine culinaire national.



Situé sur une surface de 800 mètres carrés dans l’arrondissement de Bên Thành, le musée du pho est le premier musée culinaire privé du Vietnam à avoir obtenu l’agrément du Département de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville.



Le musée s’étend sur trois étages et propose aux visiteurs un voyage à travers 100 ans d’histoire du pho, grâce à une boutique de souvenirs, une cuisine ouverte, une salle de cinéma et un espace d’exposition culturelle.



Il offre une visite complète d’environ 60 à 70 minutes, guidant les visiteurs des contextes historiques et culturels jusqu’à une expérience culinaire qui leur permet de mieux comprendre l’histoire et la culture de ce plat emblématique. Le prix indiqué pour la visite du musée est de 750.000 dôngs par adulte et de 500.000 dôngs par enfant.



Le point fort du musée est son espace d’exposition culturelle, qui conserve des centaines d’objets et de documents relatifs à la culture du pho vietnamien, provenant de trois régions. Il propose des dispositifs interactifs conçus pour aider les visiteurs à mieux comprendre les ingrédients, la préparation et le savoir-faire liés au pho.

L'espace d'exposition culturelle au deuxième étage du musée du pho présente des centaines d'objets et de documents rendant hommage à la culture du pho vietnamien à travers les trois régions. Photo : VNA

La visite comprend également un espace de restauration où les visiteurs peuvent déguster un bol de pho et un dessert local, ainsi qu’un espace de jeu interactif au deuxième étage.

Le musée du pho offre aux visiteurs vietnamiens et étrangers un lieu pour découvrir le pho, plat national du Vietnam, et en apprécier les saveurs. Photo : VNA

Le rez-de-chaussée est consacré à la présentation de souvenirs inspirés du pho ainsi qu’à des spécialités régionales. Le parcours s’achève par la dégustation d’un bol de pho spécial.

Lê Nhât Thanh, fondateur et directeur du Musée du pho, a déclaré que le lieu préserve les valeurs du pho, retraçant son histoire centenaire, des vendeurs ambulants aux tables du monde entier.



À travers l’histoire du pho, le musée vise à promouvoir l’essence même de la cuisine vietnamienne et à faire rayonner la fierté nationale auprès des visiteurs internationaux, a-t-il ajouté.

Si le pho est considéré comme l’emblème de l’excellence gastronomique vietnamienne, il fait indéniablement parti de la gastronomie mondiale aujourd’hui, ayant obtenu son statut d’icône culinaire incontournable par les nombreuses versions et extrapolations dont il fait l’objet de par le monde. A l’origine de ce succès incomparable, à la fois son étonnante simplicité et sans doute sa gamme de saveurs subtiles qui permet de jouer sur une large gamme de goûts.

Le musée prévoit d’accueillir entre 1.500 et 2.000 visiteurs par jour, dont plus de la moitié seront des étrangers et des groupes de touristes. – VNA/VI