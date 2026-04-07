Le bien-être de la population, priorité absolue du dirigeant To Lam

Le secrétaire général et président To Lam prend son allocution d’investiture. Photo: VNA

Dans le cadre de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature, mardi matin 7 avril, To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a été élu président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Le résultat du vote a montré un soutien unanime, avec 495 voix pour sur 495 députés participants.



Dans son allocution d’investiture, le secrétaire général et président To Lam a adressé ses sincères remerciements aux électeurs et à la population de tout le pays pour leur sens des responsabilités, leur aspiration à l’édification nationale et leur confiance inébranlable envers le Parti communiste du Vietnam, qui ont contribué au plein succès des récentes élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.



To Lam a également exprimé sa reconnaissance envers le Comité central du Parti pour la confiance qu’il lui a accordée en présentant sa candidature, ainsi qu’envers l’Assemblée nationale pour l’avoir élu et lui avoir confié cette lourde responsabilité de chef de l’État.



En ce moment sacré et solennel de la cérémonie d’investiture, le secrétaire général et président To Lam a exprimé sa profonde gratitude envers le Président Ho Chi Minh, brillant dirigeant du Parti et de la nation, ainsi qu’envers les ancêtres, les combattants révolutionnaires, les membres du Parti et les millions de martyrs héroïques qui ont courageusement combattu et se sont sacrifiés pour l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie, pour le socialisme et pour les nobles devoirs internationaux. Il a également salué les générations de Vietnamiens qui se sont dévouées sans relâche au travail et à la création, apportant une immense contribution à la glorieuse cause révolutionnaire de la nation.



Il a souligné que son accession à la double fonction de secrétaire général du Parti et de président de l’État constitue un immense honneur, mais aussi une lourde responsabilité et un devoir sacré, incarnant la confiance et les attentes de l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées.

S’engageant à poursuivre l’œuvre révolutionnaire, To Lam a affirmé sa détermination, avec l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées, et en particulier avec le Comité central du Parti, à conduire la révolution vietnamienne à surmonter toutes les épreuves pour atteindre ses objectifs, conformément au souhait du Président Ho Chi Minh et à l’aspiration de la nation : « Tout le Parti et tout le peuple s’unissent et œuvrent à la construction d’un Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique et prospère, tout en apportant une contribution digne à la cause révolutionnaire mondiale ».

