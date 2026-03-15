La diaspora au Canada et des experts canadiens saluent le rôle de l'AN dans le développement du Vietnam

À l’approche des élections de la XVIᵉ Assemblée nationale (AN) du Vietnam et des Conseils populaires à tous les niveaux, la communauté vietnamienne au Canada, ainsi que de nombreux intellectuels étrangers, manifestent un vif intérêt pour cet événement politique majeur. Ils placent de grands espoirs dans le rôle de l’Assemblée nationale pour perfectionner les institutions, stimuler le développement économique, renforcer l’intégration internationale et resserrer les liens avec la diaspora.

Ces points ont été soulignés lors d’un colloque organisé par le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC), en format présentiel et en ligne. L’événement a reflété les perspectives de la diaspora vietnamienne au Canada et des milieux intellectuels canadiens sur le développement du Vietnam dans une nouvelle phase.

Des représentants de la communauté vietnamienne ont affirmé que l’Assemblée nationale joue un rôle essentiel dans l’élaboration des politiques et dans l’orientation de l’avenir du pays, tout en exprimant leur volonté de contribuer activement au développement national. Ils ont également salué les décisions importantes prises ces dernières années, notamment l’approbation d’accords de libre-échange de nouvelle génération, qui ont renforcé la position du Vietnam et favorisé son intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Des soldats et des civils sur l'île de Bach Long Vi participent au vote anticipé. Photo : VNA

Pour le nouveau mandat, la diaspora au Canada espère que l’Assemblée nationale et les Conseils populaires poursuivront les réformes institutionnelles, amélioreront la transparence et créeront un environnement plus favorable aux entreprises, notamment dans l’innovation, la transformation numérique et le développement durable.

La commune de Muong Sai (province de Son La) est magnifiquement décorée, prête pour la grande fête nationale. Photo : VNA

De leur côté, des universitaires et experts canadiens ont également souligné l’importance du rôle de l’Assemblée nationale dans le développement du pays et dans la promotion des relations internationales.

Selon eux, le nouveau mandat devrait mettre l’accent sur l’amélioration du cadre juridique en faveur de l’innovation, l’investissement dans des ressources humaines de haute qualité, l’accélération de la transition numérique et le renforcement de la compétitivité à long terme du Vietnam.

Dans l’ensemble, la diaspora vietnamienne au Canada et les intellectuels internationaux attendent de la nouvelle Assemblée nationale qu’elle poursuive les réformes institutionnelles, favorise la croissance économique, renforce l’intégration internationale et consolide les liens avec les Vietnamiens d’outre-mer, contribuant ainsi au développement durable du pays.-VNA/VI