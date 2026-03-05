Foire de Printemps 2026 : un succès populaire au service du rayonnement du Vietnam

Avec plus de 500 000 visiteurs et des recettes impressionnantes, la première Foire de Printemps 2026 s’est révélée bien plus qu’un simple événement promotionnel : elle est devenue un espace culturel unique, ouvrant de nouvelles perspectives pour un pays en pleine expansion.

La Foire de Printemps 2026, tenue du 2 au 13 février 2026 au Centre d'exposition du Vietnam (VEC), à Hanoi, a dépassé le cadre traditionnel des achats liés au Têt pour devenir un forum d’envergure consacré à la valorisation de la marque nationale vietnamienne, sous l’égide du label Vietnam Value (« Valeur vietnamienne »).

Après douze jours d’animation au Centre des Expositions du Vietnam, la première Foire de Printemps 2026, placée sous le thème « Connecter la prospérité – Accueillir un printemps radieux », s’est officiellement clôturée le 13 février 2026. Cet événement, véritable coup d’envoi de l’année, a insufflé un esprit d’innovation, de créativité et d’unité au public comme au monde des affaires.

La Foire de Printemps 2026 illustre l’harmonie et le soutien mutuel entre culture et commerce, à travers de nombreux programmes artistiques originaux.Photo : Công Dat/VI

Malgré une météo peu clémente, caractérisée par la pluie fine typique du printemps nord-vietnamien et un froid humide, la foire a attiré près de 500 000 visiteurs. Plus de 3 000 stands y ont présenté des dizaines de milliers de produits d’exception venus de tout le Vietnam.

Le caractère unique de cette foire réside dans l’intégration harmonieuse du commerce et de la culture. Les visiteurs ne se sont pas contentés de faire leurs achats : ils ont pu s’immerger dans un véritable « voyage printanier à travers le Vietnam », découvrant des spectacles folkloriques traditionnels, la fabrication de figurines en argile ou encore la confection de gâteaux de riz traditionnels.

Figurines en pâte de riz. Photo : Công Dat/VI

Un spectacle de danse captivant mettant en valeur la culture Thai. Photo : Công Dat/VI

Au-delà des recettes générées, la foire a constitué un point de contact stratégique pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), leur permettant d’étendre leurs réseaux de distribution et d’accéder directement au marché. Elle a joué un rôle déterminant dans la mise en relation de l’offre et de la demande : entre entreprises, entre fabricants, distributeurs et consommateurs.

La présence de délégations internationales venues d’Inde, des Philippines, de Belgique, de Corée du Sud, du Japon, de Chine et d’autres pays a également confirmé la position du Vietnam comme destination attractive, sûre et prometteuse pour les investisseurs internationaux.

À l'invitation du Département de la promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce), une délégation de l'Exposition internationale d'importation de Chine a visité la première Foire de printemps 2026.

Lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le succès de la foire témoigne de la force intrinsèque du Vietnam et de la volonté des Vietnamiens de privilégier les produits nationaux. Il a également réaffirmé la confiance du pays dans sa capacité à organiser des foires commerciales régionales et internationales. Le Premier ministre a toutefois rappelé qu’il ne s’agissait que du début d’une nouvelle étape.

La cérémonie de clôture de la Foire de Printemps 2026 s’est déroulée en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh ; du vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh ; du vice-Premier ministre Bui Thanh Son, président du Comité de pilotage des Foires nationales ; du ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce Le Manh Hung ; ainsi que de représentants de plusieurs ambassades et organisations étrangères au Vietnam.

S’adressant aux entreprises, le Premier ministre les a exhortées à fonder leur stratégie sur une véritable culture d’entreprise et à mener leurs activités dans le respect de l’éthique. Il a souligné : « Les entreprises doivent conquérir le monde grâce à des produits de qualité supérieure, conformes aux normes internationales et profondément ancrés dans l’identité intellectuelle vietnamienne. »

Aux partenaires internationaux, le gouvernement s’est engagé à créer un environnement commercial transparent et équitable, exprimant l’espoir qu’ils continueront à jouer un rôle de passerelle en apportant au Vietnam des technologies clés et une gouvernance verte.

La première Foire de Printemps s’est achevée, mais elle a ouvert la voie à un climat de confiance. Dans un esprit fondé sur le leadership du Parti, la construction de l’État, le partenariat public-privé et l’esprit d’entreprise innovant, le Premier ministre s’est dit convaincu que le pays saura avancer avec constance, surmonter les obstacles et rayonner à l’international aux côtés des grandes nations du monde./.