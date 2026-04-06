Feu vert au plan de coopération scientifique et technologique Vietnam–France

Ce plan vise à concrétiser l’Accord bilatéral, signé et entré en vigueur le 26 mai 2025, en définissant les responsabilités des ministères et secteurs concernés pour assurer une application efficace et coordonnée des engagements pris par les deux pays.

Les dirigeants de FPT et du groupe Airbus ont procédé à l'échange de l'accord-cadre de services (MSA) lors du Forum d'affaires France-Vietnam. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a récemment signé la Décision n° 540/QD-TTg approuvant le plan de mise en œuvre de l’Accord de coopération en matière de science, de technologie et d’innovation entre les gouvernements vietnamien et français.



Ce plan vise à concrétiser l’Accord bilatéral, signé et entré en vigueur le 26 mai 2025, en définissant les responsabilités des ministères et secteurs concernés pour assurer une application efficace et coordonnée des engagements pris par les deux pays.

Selon le document approuvé, le ministère des Sciences et des Technologies est désigné comme organe moteur. Il est chargé de diriger, de guider et de contrôler la mise en œuvre de l’Accord, en collaboration avec les ministères et secteurs concernés.

Cette mission inclut l’élaboration de rapports périodiques sur l’état d’avancement des activités, destinés au ministère des Affaires étrangères et aux autorités compétentes.

Tous les deux ans, le ministère présidera une évaluation des résultats obtenus et discutera des plans de coordination avec le ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Un suivi régulier permettra de détecter d’éventuels problèmes et de proposer des ajustements ou compléments adaptés à l’évolution de la situation dans les deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, et sa délégation visitent l’incubateur de start-up EuraTechnologies. Photo : VNA

Le plan stipule que le ministère des Science et des Technologies doit s'accorder avec la partie française sur la désignation des points de contact officiels pour faciliter les échanges, conformément à l'article 7 de l'Accord. En lien avec les représentations diplomatiques au Vietnam et en France, le ministère organisera des sessions de travail sous forme de réunions, de conférences bilatérales ou de forums communs.

Un point majeur du plan concerne la relance du programme Hubert Curien « Hoa Sen – Lotus ». Le ministère des Sciences et des Technologies est chargé de négocier avec les autorités françaises pour parvenir à la signature d’un accord spécifique dédié à ce programme, dans le respect des législations respectives des deux pays. Parallèlement aux activités de coopération technique, le gouvernement met l’accent sur la sensibilisation.

Le plan prévoit une large diffusion du contenu de l’Accord et des textes d’orientation auprès des organisations, des entreprises et des particuliers. Des activités d’information et de communication seront également organisées pour faire connaître le contenu de l’Accord, comprenant la publication d’informations dans les médias, ainsi que l’organisation de conférences, de séminaires et de sessions de formation destinées aux organisations, aux entreprises et aux individus concernés, au Vietnam comme en France.