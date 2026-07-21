Enjoy Danang 2026 : un spectacle inédit de 500 cerfs-volants lumineux

La ville de Da Nang accueillera, du 22 au 26 juillet, le festival « Enjoy Danang 2026 », qui proposera une riche programmation culturelle, artistique et communautaire destinée à animer la saison touristique estivale.

Des spectacles artistiques seront présentés lors du festival Enjoy Da Nang 2026. Photo: VNA

Parmi les temps forts de cette édition figurent un spectacle artistique immersif sur la plage de My Khe ainsi qu'une parade nocturne intitulée « Gala des lumières marines – Mille étoiles réveillent les souvenirs ».

Selon le comité d'organisation, ce gala se déroulera durant trois soirées consécutives, les 24, 25 et 26 juillet, sur la plage de My Khe. L'un des moments les plus attendus sera le spectacle de près de 500 cerfs-volants lumineux, qui illumineront le ciel nocturne dans une chorégraphie synchronisée avec des performances musicales et des expériences immersives, offrant un tableau visuel inédit aux habitants comme aux visiteurs.

En parallèle, des espaces de découverte gastronomique ainsi que de nombreuses animations communautaires seront proposés afin d'enrichir l'offre touristique nocturne et de créer de nouveaux lieux de loisirs et de rencontres.

Le 23 juillet, la plage de My Khe accueillera un spectacle artistique immersif de grande envergure. Pour la première fois, Da Nang transformera son littoral en une vaste scène à ciel ouvert, mettant en valeur les paysages naturels emblématiques de la plage.

Inspiré par le symbole des voiles prenant le large, ce spectacle retracera l'histoire et le développement de la région de Quang Nam – Da Nang à travers la musique, les jeux de lumière et les arts contemporains. Il évoquera les richesses culturelles locales, de la rivière Thu Bon aux villages d'artisans traditionnels, en passant par les villages de pêcheurs et l'ancien port de Hoi An, avant de mettre en scène l'image d'une ville de Da Nang moderne, dynamique et résolument ouverte sur le monde.

Le festival « Enjoy Danang 2026 » se déroulera principalement au parc de la Mer Orientale ainsi que sur plusieurs plages et sites emblématiques de la ville. À travers cette série d'activités sportives, culturelles, gastronomiques et de loisirs, les autorités locales entendent diversifier les produits touristiques et consolider la position de Da Nang comme destination de référence pour les grands événements et festivals.

Au premier semestre 2026, Da Nang a accueilli près de 9,8 millions de visiteurs, en hausse de 22,5 % sur un an. Le tourisme international a enregistré près de 5,2 millions d'arrivées, soit une progression de 28,7 %, représentant plus de la moitié des visiteurs séjournant dans les établissements d'hébergement de la ville.

Cette dynamique est soutenue par les campagnes de promotion touristique, l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes et la diversification continue des produits, des services et des événements, qui renforcent l'attractivité de Da Nang auprès des visiteurs nationaux et internationaux. -VNA/VI