Le Nouvel An khmer entre rituels sacrés et réjouissances populaires

21/07/2026

Le festival Chol Chnam Thmay – Nouvel An traditionnel du peuple khmer dans le Sud du Vietnam – s'est déroulé cette année du 14 au 16 avril 2026. Outre les rituels religieux comme la cérémonie du bain du Bouddha, les activités communautaires, notamment les célèbres « combats d'eau et de poudre », ont constitué un temps fort, reflétant avec éclat la vitalité culturelle et spirituelle du peuple khmer de la commune d'Oc Eo, province d'An Giang.

La cérémonie du bain du Bouddha a attiré une foule nombreuse à Oc Eo. Familles et groupes d'amis se sont réunis pour prier et formuler des vœux de paix pour la nouvelle année. Durant le rituel, les fidèles ont respectueusement versé de l'eau parfumée sur la statue du Bouddha. Conformément aux croyances du bouddhisme Theravada, ce geste symbolise la purification et ouvre la voie à des valeurs positives. Un moment fort qui a rassemblé une large participation.

Dès la fin de la cérémonie, l'enceinte de la pagode s'est transformée en un vaste espace festif. Les batailles d'eau ont créé une atmosphère conviviale et joyeuse. Parallèlement, le jeu de la poudre, pratiqué surtout par les adolescents, a favorisé les échanges. La poudre blanche y était lancée avec délicatesse – non dans un esprit de confrontation, mais comme une bénédiction et un gage de bonne fortune.

L'atmosphère animée de la pagode, où les rires fusent tandis que combats d'eau et de poudre se mêlent, offre un tableau coloré de la vie communautaire khmère. Photo: Lê Minh/VI

À partir de midi, l'esplanade de la pagode s'est animée grâce à la participation des jeunes et des enfants. Les batailles d'eau se sont poursuivies dans une ambiance à la fois bruyante et joyeuse. Armés non seulement d'ustensiles familiers – gobelets, seaux, louches – mais aussi de nombreux pistolets à eau, beaucoup ont transformé l'activité en un jeu divertissant, donnant au lieu une atmosphère festive et débridée. L'eau échangée n'était en rien un signe d'agressivité : elle portait un vœu de paix et de prospérité.

Le jeu de la poudre a lui aussi attiré de nombreux participants. Lancée avec douceur, elle a recouvert les épaules et les cheveux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Selon les croyances populaires, la poudre blanche symbolise la pureté : elle chasse les mauvais sorts et attire la chance. L'espace s'est ainsi empli de rires, chaque geste devenant une façon d'interagir et de tisser des liens.

Ces deux activités plaisent tout particulièrement aux adolescents et aux enfants, tandis que les aînés se rassemblent pour observer et encourager. L'image de plusieurs générations réunies, partageant la joie dans un même espace, dessine une harmonie chaleureuse et affirme le rôle clé de la cohésion communautaire dans la vie culturelle et spirituelle des Khmers d'Oc Eo ainsi que de tous ceux du Sud du Vietnam./.