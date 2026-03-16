Élections législatives et locales : un événement crucial pour consolider le pouvoir du peuple

Les élections des députés de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 au Vietnam constituent un événement majeur visant à affirmer et consolider le pouvoir du peuple, tout en concrétisant les missions adoptées par le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).



C’est l'analyse du politologue cubain Luis Manuel Arce Isaac lors d'un échange avec le correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à La Havane.



Soulignant la solennité de cet événement, l'expert a affirmé que, depuis la réunification du pays, le Vietnam n’a cessé de déployer des efforts constants pour honorer et renforcer le pouvoir du peuple. Ce pouvoir s’exerce de manière continue et globale, dépassant la simple démocratie représentative.

Le politologue cubain Luis Manuel Arce Isaac. Photo : VNA

Selon Luis Manuel Arce Isaac, l’accélération du calendrier électoral n’est pas fortuite, mais résulte d’une réflexion approfondie dictée par les objectifs stratégiques de développement que le pays poursuit avec succès, permettant au Vietnam de surmonter les obstacles sur la voie de la prospérité. Ces élections se tiennent immédiatement après le 14e Congrès national du Parti, qui a défini la feuille de route pour les projets économiques, sociaux, culturels et politiques du pays pour les cinq prochaines années et au-delà, dans un contexte mondial marqué par des évolutions rapides susceptibles d’influencer le Vietnam dans son entrée dans une nouvelle ère. Dans cette optique, les députés à l'Assemblée nationale et les délégués des Conseils populaires élus joueront un rôle charnière dans l'impulsion du développement décisif défini par le Parti, visant à transformer le pays en une nation en développement à revenu élevé, puis en un pays développé grâce à une croissance soutenue et une compétitivité accrue.

Les électeurs des zones montagneuses de la ville de Da Nang se rendent aux urnes. Photo: VNA

Luis Manuel Arce Isaac s'est déclaré convaincu que les députés de l’Assemblée nationale favoriseront l’adoption de résolutions visant à promouvoir le progrès institutionnel, à renouveler l’élaboration et la mise en œuvre des lois et à continuer de bâtir un système juridique démocratique, équitable, cohérent, transparent et applicable, répondant aux aspirations du peuple vietnamien.

Des étudiants déposent leur bulletin de vote pour élire les députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale du Vietnam et les membres des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Photo: VNA

Ils devront mener le travail législatif avec précision, transparence et créativité afin de coordonner leurs actions avec les autres appareils administratifs pour libérer les forces productives et mobiliser toutes les ressources au service du développement. Il s’agit également de garantir la liberté d’entreprendre, le droit de propriété et l’égalité entre les entreprises, tout en reconnaissant le secteur privé comme "un moteur important" de l’économie nationale, conformément aux orientations définies par le 14e Congrès national du Parti.



Le Vietnam dispose de tout le potentiel nécessaire pour ne pas être seulement un "observateur", mais aussi un acteur majeur dans l’ère de transformations actuelles. Dans ce contexte, la diplomatie parlementaire peut contribuer activement au développement global du pays ainsi qu’à celui d’autres nations dans le monde. Elle joue également un rôle important dans la consolidation et le renforcement des relations de solidarité et d’amitié particulières entre le Vietnam et Cuba, fondées par le Président Hô Chi Minh et le Commandant en chef Fidel Castro, et continuellement cultivées par les générations successives de dirigeants et de peuples des deux pays. - VNA/VI