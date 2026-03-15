De hauts dirigeants votent aux côtés des électeurs

Le secrétaire général du Parti, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a voté le matin du 15 mars au bureau de vote n° 2 du quartier de Ba Dinh à Hanoï, pour élire les députés de la 16e Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Dans l'atmosphère festive de cette journée électorale, le leader du Parti s'est félicité d'avoir exercé son droit de vote et a constaté une forte participation des électeurs. Il a souligné que les élections avaient été préparées avec soin à tous les niveaux, garantissant ainsi aux citoyens des conditions optimales pour exprimer leur opinion par les urnes, quelles que soient les circonstances. "Il s’agit de l’exercice du droit démocratique direct permettant aux citoyens de choisir les personnes auxquelles ils accordent leur confiance pour continuer à diriger le pays et les localités vers le développement", a déclaré le secrétaire général. Le secrétaire général du Parti To Lam dépose son bulletin de vote dans l'urne. Photo: VNA

Dans l’atmosphère festive de la journée électorale, le président vietnamien Luong Cuong s’est rendu, dans la matinée du 15 mars, au bureau de vote n°26 du quartier de Hoan Kiem, à Hanoï, pour participer à l’ouverture du scrutin et accomplir son devoir électoral lors des élections des députés de la 16ᵉ législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le général Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, était également présent.

Le président Luong Cuong vote dans le quartier de Hoan Kiem à Hanoï. Photo: VNA

À 7 heures le 15 mars, rejoignant près de 79 millions d’électeurs à travers le pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a accompli son devoir civique au bureau de vote n°21 du quartier de Tay Ho, à Hanoï, en participant aux élections des députés de la 16ᵉ législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Dès le petit matin, l’atmosphère était animée dans ce bureau de vote situé dans la rue Lac Long Quan. Drapeaux nationaux, banderoles et slogans décoraient les lieux, tandis que de nombreux électeurs des quartiers résidentiels voisins se rendaient tôt aux urnes pour exercer leur droit de vote.

Un représentant de la Commission électorale du quartier de Tay Ho a informé le Premier ministre des préparatifs, précisant que le quartier compte 68 603 électeurs inscrits répartis dans 68 zones résidentielles. Le scrutin se déroule dans 27 bureaux de vote répartis dans neuf circonscriptions, et l'organisation est menée avec rigueur, minutie et dans les délais impartis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse déposent leurs bulletins de vote dans l'urne. Photo: VNA

Les 27 bureaux de vote ont été entièrement équipés avec des panneaux d’information, des cabines de vote, des urnes principales et mobiles ainsi que les installations nécessaires afin de garantir de bonnes conditions de participation pour les électeurs.

Appréciant les préparatifs du scrutin dans le quartier de Tay Ho, notamment au bureau de vote n°21, le Premier ministre a appelé les autorités locales à organiser le vote dans les meilleures conditions afin de permettre à tous les électeurs d’exercer leur droit et leur devoir civique. Il a également demandé de prévoir des urnes mobiles pour les personnes ne pouvant se rendre au bureau de vote et de mobiliser du personnel chargé d’assister les électeurs sur place.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse rencontre les électeurs au bureau de vote n° 21, dans le quartier de Tay Ho, à Hanoï. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN) et du Conseil électoral national, Tran Thanh Man, a voté au bureau de vote n° 14 de la commune de Hoc Mon à Ho Chi Minh-Ville, le 15 mars au matin, marquant ainsi le début du scrutin national pour les élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) et du Conseil électoral national, Tran Thanh Man, a voté au bureau de vote n° 14 de la commune de Hoc Mon à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Il était accompagné du secrétaire du Comité municipal du Parti, Tran Luu Quang, du secrétaire général de l'Assemblée nationale et président du bureau de l'Assemblée nationale, Le Quang Manh, d'autres responsables centraux et locaux, ainsi que de nombreux électeurs locaux, tous exerçant leurs droits et devoirs civiques.

S'adressant à la presse au bureau de vote, le président de l'AN Tran Thanh Man a déclaré être profondément honoré de voter dans la commune de Hoc Mon.

Il a pleinement salué le travail et la direction efficaces du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, tous placés sous l'autorité du secrétaire général To Lam, affirmant que l'ensemble du système politique s'était mobilisé avec rapidité, sérieux et professionnalisme pour que tout soit prêt pour les élections./VI