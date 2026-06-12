Coupe du monde 2026 : le Vietnam laisse son empreinte au grand rendez-vous culturel international

À l’occasion d’Aldea Global 2026, grand rendez-vous culturel international organisé à Mexico en marge de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le Vietnam met à l’honneur son patrimoine, sa culture et sa gastronomie auprès du public mexicain et international. Sa participation à cet événement prestigieux illustre le rayonnement croissant du pays sur la scène mondiale et son engagement en faveur du dialogue interculturel et des échanges entre les peuples.



Des visiteurs découvrent le Pavillon du Vietnam lors de l’événement. Photo : VNA

Le Vietnam figure parmi le cercle restreint de pays invités par les organisateurs à participer à l'événement international Aldea Global 2026 (Village mondial 2026), un vaste programme d’échanges culturels internationaux organisé à Mexico en marge de la Coupe du monde de la FIFA 2026.



Organisé du 9 au 21 juin dans le parc de Chapultepec, l’événement réunit des missions diplomatiques, des institutions culturelles internationales ainsi que des dizaines de milliers de visiteurs mexicains et étrangers.



Selon les organisateurs, Aldea Global 2026 a été conçu comme un espace culturel immersif et multisensoriel célébrant la diversité et favorisant les échanges entre les nations à l’approche de la Coupe du monde. Pendant près de deux semaines, le public pourra assister à des spectacles artistiques, découvrir des expositions culturelles traditionnelles, participer à des séminaires créatifs et déguster des spécialités culinaires venues de différentes régions du monde.

Des visiteurs découvrent des produits d’artisanat traditionnel vietnamien lors de l’événement. Photo : VNA

Outre les 48 pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026, les organisateurs ont également invité un nombre limité de nations reconnues pour leurs relations d’amitié avec le Mexique et leur contribution aux échanges culturels internationaux.



Le Pavillon du Vietnam offre aux visiteurs mexicains et internationaux l’occasion de découvrir la richesse du patrimoine culturel, de l’histoire et du peuple vietnamien à travers des expositions, des activités de promotion touristique, des présentations artistiques traditionnelles et des produits culturels emblématiques.



La participation du Vietnam est considérée comme une occasion importante de renforcer son rayonnement international tout en favorisant les échanges entre les peuples et la compréhension mutuelle entre le Vietnam, le Mexique et la communauté internationale.



Le pavillon vietnamien suscite un vif intérêt grâce à sa gastronomie, avec des plats populaires tels que les rouleaux de printemps frais, le riz sauté ou encore le thé au citron, ainsi que d’autres spécialités de la cuisine de rue vietnamienne. Dès les premiers jours de l’événement, l’espace culinaire a attiré de nombreux visiteurs mexicains et touristes étrangers désireux de découvrir les saveurs authentiques du Vietnam.



La présentation de la cuisine traditionnelle vietnamienne à Aldea Global 2026 contribue non seulement à promouvoir l’identité culturelle du pays, mais témoigne également de la reconnaissance croissante de la gastronomie vietnamienne sur la scène internationale./.