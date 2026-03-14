Comprendre les élections et la responsabilité civique au Vietnam

Les soldats nouvellement enrôlés du 2e bataillon d'entraînement et mobile (province de Lâm Dông) participent avec enthousiasme au vote anticipé. Photo: VNA

Près de 79 millions d’électeurs inscrits à travers le pays se rendront aux urnes dimanche 15 mars pour élire les députés de l’Assemblée nationale de la 16e législature et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.



Après des préparatifs minutieux menés du niveau central à l’échelon local, les conditions essentielles à cet événement national – largement considéré comme une grande fête populaire – sont désormais réunies. Au-delà de son importance politique majeure, ces élections sont aussi l’occasion pour les citoyens d’exercer leur droit de vote et de manifester leur responsabilité envers la nation.



Au vu du processus préparatoire aux prochaines élections, l’engagement coordonné de l’ensemble du système politique est manifeste. Au niveau central, le Conseil national électoral a publié 27 documents conformément à la loi, ainsi que plusieurs résolutions et documents d’orientation destinés à appuyer les autorités locales. Les directives du Politburo, du Secrétariat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement ont été scrupuleusement appliquées, garantissant ainsi une mise en œuvre uniformisée à l’échelle nationale.



Toutes les étapes du processus électoral, des consultations à la nomination des candidats, en passant par l’établissement des listes électorales, les rencontres entre électeurs et candidats et la préparation des bureaux de vote, ont été menées dans le respect des dispositions légales, assurant transparence, ouverture et stricte application de la loi.



Les autorités locales ont également diffusé de manière proactive des milliers de documents d’orientation