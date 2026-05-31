À Dak Lak, l’été sera radieux sur les régions côtières et montagneuses

Trek à dos d’éléphant à Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre. Photo: Internet

La fusion de l’ancienne province de Phú Yên, avec son long littoral immaculé, avec la province de Dak Lak, qui abrite des montagnes imposantes et des forêts denses, a ouvert un plus grand potentiel de développement touristique dans la région.

Dak Lak a défini une vision de développement pour ses forêts de montagne et ses villages côtiers, plaçant le tourisme et les services au cœur de la croissance. Cette vision constitue un élément central de la résolution récemment approuvée concernant le plan provincial ajusté pour la période 2021-2030.

Selon la résolution, la province vise à établir une chaîne connectée s’étendant des Hauts Plateaux du Centre à la côte, reliant la culture des Hauts Plateaux du Centre au tourisme balnéaire, à la logistique et aux infrastructures de transport interrégionales.

Ce plan met en lumière les atouts complémentaires des vastes forêts des Hauts Plateaux du Centre et de la côte du Centre-Sud, créant un modèle touristique particulier où une seule localité combine ressources forestières, culture autochtone, attractions balnéaires et ports en eau profonde.

Buôn Ma Thuôt restera le principal centre urbain de la sous-région des Hauts Plateaux du Centre, tandis que Tuy Hoa constituera le pôle côtier à l’est. Ces deux pôles sont reliés selon un modèle de « ville centrale et ville satellite », formant un corridor continu qui connecte le tourisme des hauts plateaux, l’écologie, la culture et les loisirs balnéaires.*

Dak Lak a également identifié le tourisme comme un secteur de services phare, au même titre que la logistique, la santé, l’éducation et les sciences et technologies. D’ici 2030, elle ambitionne de devenir un pôle de services de haute qualité pour la côte du Centre-Sud et les Hauts Plateaux du Centre, ainsi qu’une destination unique, distinctive et attractive pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Dans ce nouveau contexte touristique, la culture est considérée comme le fondement du développement. Le plan met l’accent sur la préservation du patrimoine culturel du gong, la sauvegarde de l’identité des groupes ethniques des Hauts Plateaux du Centre, la promotion des valeurs traditionnelles et la création d’importantes institutions culturelles afin de conférer à Dak Lak un attrait unique pour le tourisme.

Plusieurs activités balnéaires auront lieu cet été sur la place Nghinh Phong et la plage de Tuy Hoa, dans le quartier de Tuy Hoa. Photo: tuoitrethudo.vn

Pour soutenir le tourisme interrégional, la province prévoit d’investir dans des infrastructures de transport stratégiques, notamment l’autoroute Khanh Hoa – Buôn Ma Thuôt, la transformation de l’aéroport de Buôn Ma Thuôt en une porte d’entrée internationale, l’optimisation des opérations de l’aéroport de Tuy Hòa et l’étude d’une ligne ferroviaire Buôn Ma Thuôt–Tuy Hòa.

Ces projets devraient permettre de raccourcir le temps de trajet entre les Hauts Plateaux du Centre et la côte, tout en ouvrant de nouveaux itinéraires touristiques reliant les forêts et la mer.

Des activités balnéaires pour attirer les visiteurs

Cet été, la région orientale de Dak Lak (anciennement Phu Yên) accueillera une série d’événements culturels, sportifs et touristiques afin de dynamiser l’offre et d’attirer les visiteurs sur ses plages et ses sites d’intérêt.

Le Festival de cerfs-volants, mettant à l’honneur des cerfs-volants flûtes et des cerfs-volants artistiques, se tiendra les 6 et 7 juin sur la place Phu Yên, dans le quartier de Tuy Hoa. Une centaine de cerfs-volants artistiques de formes, de tailles et de couleurs variées, provenant de clubs de la province et d’ailleurs, s’élèveront dans le ciel du littoral de Tuy Hoa.

Outre les démonstrations de cerfs-volants, les organisateurs aménageront des espaces d’exposition pour les cerfs-volants flûtes, ainsi que des zones de visite et de photographie, offrant ainsi des expériences mémorables aux habitants et aux visiteurs. L’événement intègre également la promotion du tourisme côtier et des produits touristiques emblématiques de Dak Lak.

Dans le cadre des festivités, le premier marathon élargi de Binh Kiên « À la conquête du mont Chop Chài » aura lieu le 7 juin sur la place de Nghinh Phong. Deux distances sont proposées : 5 km et 10 km, pour les sportifs et les amoureux de la nature. Le Festival du culte des baleines 2026 se tiendra également en juin dans le quartier de Tuy Hoa.

Début juillet, la région orientale de Dak Lak, accueillera une soirée musicale avec DJ et un défilé de mode sur la place Nghinh Phong, sous le thème «Dak Lak – Bonjour l’été ». Parallèlement, elle organisera une excursion à la ferme afin de présenter et de promouvoir le patrimoine du géoparc de Phu Yên.

Selon Hô Van Tiên, président de l’Association touristique de Phu Yên, l’été est la haute saison pour le tourisme balnéaire local. Il a déclaré que la région orientale de Dak Lak conserve sa beauté naturelle, son rythme de vie paisible et ses coûts de voyage abordables, ce qui le rend attractif pour un large public.

Il a fait savoir que de nombreuses entreprises touristiques locales renouvellent leurs offres en combinant loisirs, découvertes et expériences culinaires. Il a ajouté que l’organisation d’une série d’événements estivaux permet non seulement de dynamiser le tourisme local, mais aussi de promouvoir l’image de la destination, de prolonger la durée des séjours et d’attirer davantage de touristes en haute saison. – VNA/VI