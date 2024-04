Vietnam y Venezuela fortalecen asociación integral

Caracas (VNA)- El viceprimer ministro Tran Luu Quang realizará una visita oficial a Venezuela, del 17 al 19 de abril, por invitación de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió el año pasado al embajador Vu Trung My (Fuente:VNA)



Según lo previsto, Luu Quang mantendrá conversaciones y reuniones con líderes claves del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), el Gobierno y la Asamblea Nacional de Venezuela.



El embajador de Hanoi en Caracas, Vu Trung My, afirmó que la visita juega un papel importante en el mantenimiento de intercambios de alto nivel y la concreción de acuerdos entre los funcionarios de alto rango en un intento de solidificar la confianza política, contribuyendo a fortalecer y profundizar la asociación integral y cooperación multifacética entre los dos países.



El diplomático también enfatizó que la visita se produce cuando los dos países celebran el 35 aniversario de sus relaciones diplomáticas bilaterales (18 de diciembre) y 17 años de asociación integral (2007-2024). En particular, las relaciones Vietnam-Venezuela han seguido promoviéndose y fortaleciéndose en los tres pilares, incluida la diplomacia del Partido, el Estado y el pueblo.

Valoró que esta será una ocasión importante para que las dos partes profundicen el intercambio de ideas sobre temas importantes en las relaciones bilaterales, así como la situación internacional y regional de interés común, fortaleciendo así aún más la confianza política y promoviendo los mecanismos de cooperación.



El viceprimer ministro Tran Luu Quang (Fuente: VNA)



El embajador reveló que los dos países también planean firmar una serie de nuevos acuerdos de cooperación en áreas como petróleo y gas, telecomunicaciones, agricultura y construcción.



Las relaciones entre los dos partidos son un punto destacado y una base política favorable para promover las relaciones multifacéticas entre Vietnam y Venezuela en el futuro, señaló.



Recientemente, los dos países se apoyaron mutuamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2023-2025. Han estado coordinando estrecha y eficazmente en los foros internacionales de los que ambas naciones son miembros.

Trung My adelantó que los dos países coorganizarán una serie de eventos este año como el Día de Vietnam en Venezuela, la Semana Cultural Venezolana en Vietnam y el Festival del Arroz en Venezuela.



En particular, 2024 también marca el 60 aniversario de la Operación Nguyen Van Troi (9 de octubre), un acontecimiento que entró en la historia de las relaciones entre los dos partidos y países y que constituye un símbolo de solidaridad y apoyo de las fuerzas de izquierda y progresistas en Venezuela, en particular, y las fuerzas progresistas de América Latina, en general, a la liberación nacional y la reunificación del pueblo vietnamita./.