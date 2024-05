Hanoi, 21 may (VNA)- La revista británica Time Out clasificó a Hoi An, antigua ciudad de la provincia central de Quang Nam, en el séptimo lugar de su lista de los 13 mejores lugares para viajar en julio, informó la Administración Nacional de Turismo de Vietnam.



Time Out incluye a Hoi An entre los mejores lugares para viajar en julio. Foto: VNA



La publicación destacó julio como un mes ideal para los trotamundos que buscan aventuras a lo largo del país.



Enfatizó el atractivo de la costa central de Vietnam, con Hoi An emergiendo como uno de los principales destinos de vacaciones para muchos. Destacó que la ciudad vietnamita cuenta con impresionantes playas con aguas cristalinas, arena blanca y suave, y un clima soleado, una combinación que ha ganado elogios por parte de la prensa internacional. Las playas de renombre como Cu Lao Cham, An Bang, Cua Dai y Ha My consolidan aún más la reputación de Hoi An.



Más allá de sus paisajes naturales vírgenes, Hoi An también es conocida por sus calles antiguas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cautivan a los visitantes con sus pintorescos edificios de paredes amarillas y pintorescos techos de tejas marrones, complementados con una gran cantidad de tiendas de souvenirs que contribuyen a la atmósfera vibrante.



Los días 14 y 15 del mes lunar, los visitantes tendrán la oportunidad de participar en el Festival de los Faroles para ver cientos de faroles flotando suavemente a lo largo del poético río Hoai, creando una vista fascinante, realzó./.