Representante de UNICEF elogia el sistema de inmunización de Vietnam en medio de COVID-19

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam está haciendo esfuerzos por volver a poner en marcha la inmunización de rutina para los niños, destacó Rana Flowers, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Vietnam.



Expresó el deseo de ver el regreso de Vietnam al sólido sistema de inmunización de niños y adolescentes que había construido antes de la pandemia, un sistema firme y útil para entregar vacunas de la COVID-19 de manera segura y efectiva a la gente.



“Los padres deben estar seguros de que es esencial ponerse al día con las vacunas recomendadas para sus hijos más pequeños, si se quieren evitar muertes prevenibles”, agregó.

Se requerirán esfuerzos monumentales para alcanzar niveles universales de cobertura y prevenir brotes en todo el mundo. Los niveles de cobertura inadecuados ya han resultado en brotes evitables de sarampión y poliomielitis en los últimos 12 meses, lo que subraya el papel vital de la inmunización para mantener saludables a los niños, adolescentes, adultos y sociedades.



El 15 de julio, la Organización Mundial de Salud y UNICEF hicieron sonar la alarma pues los nuevos datos muestran que la cobertura mundial de vacunación siguió disminuyendo en 2021, con 25 millones de bebés sin vacunas que salvan vidas.



El porcentaje de niños que recibieron tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3), un marcador de la cobertura de inmunización dentro y entre países, cayó cinco puntos porcentuales entre 2019 y 2021 al 81 por ciento.



Como resultado, 25 millones de niños no recibieron una o más dosis de DTP a través de los servicios de inmunización de rutina solo en 2021. Se trata de dos millones más que los perdidos en 2020 y seis millones más que en 2019, lo cual destaca el creciente número de niños en riesgo de enfermedades devastadoras pero prevenibles.



La disminución se debió a muchos factores, incluido un mayor número de niños que viven en entornos frágiles y de conflicto donde el acceso a la inmunización suele ser un desafío, una mayor información errónea y problemas relacionados con la COVID-19, como interrupciones en el servicio y la cadena de suministro, desvío de recursos a los esfuerzos de respuesta y medidas que limitaron el acceso y la disponibilidad de los servicios de inmunización.



“Esta es una alerta roja para la salud infantil. Estamos siendo testigos de la mayor caída sostenida en la inmunización infantil en una generación. Las consecuencias se medirán en vidas”, precisó Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.



“Si bien se esperaba una resaca pandémica el año pasado como resultado de las interrupciones y bloqueos de COVID-19, lo que estamos viendo ahora es una disminución continua. La COVID-19 no es una excusa. Necesitamos ponernos al día con la inmunización de los millones que faltan, o inevitablemente seremos testigos de más brotes, más niños enfermos y una mayor presión sobre los sistemas de salud que ya están sobrecargados”.



Un total de 18 millones de los 25 millones de niños no recibieron una sola dosis de DTP durante el año, la gran mayoría de los cuales vive en países de ingresos bajos y medianos como la India, Nigeria, Indonesia, Etiopía y Filipinas, que registran la mayor cantidad de números. Entre los países con los mayores aumentos relativos en el número de niños que no recibieron una sola vacuna entre 2019 y 2021 se encuentran Myanmar y Mozambique.



A nivel mundial, se ha perdido más de una cuarta parte de la cobertura de vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) que se logró en 2019. Esto tiene graves consecuencias para la salud de las mujeres y las niñas, ya que la cobertura mundial de la primera dosis de la vacuna contra el VPH es solo del 15 por ciento, a pesar de que las primeras vacunas se autorizaron hace más de 15 años.



En Vietnam, más de 251 mil niños no recibieron una o más dosis de DTP a través de los servicios de inmunización de rutina en 2021, un aumento de casi cuatro veces en comparación con unos 63 mil en 2019. En la actualidad, 52 de las 63 provincias de Vietnam no han logrado alcanzar el objetivo requerido de llegar al 90 por ciento de los niños menores de un año que reciben todas las vacunas de rutina recomendadas.



Para abordar el retroceso en la inmunización de rutina, Vietnam ha estado planificando e implementando la inmunización de recuperación en áreas de baja cobertura. Por ejemplo, el país ha realizado actividades de inmunización complementaria (SIA) de vacunas del sarampión y la rubéola (MR) y de la poliomielitis (bOPV) para niños de 1 a 5 años. Así, 144 mil 448 niños recibieron una dosis de MR y 141 mil 866 recibieron dosis adicionales de bOPV este año./.