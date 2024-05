Pacientes pobres vietnamitas reciben tratamiento médico de expertos extranjeros

Hanoi - Gracias a un Programa de Cirugía Caritativa del Hospital General de Hong Ngoc, de Vietnam, más de 30 especialistas de organizaciones humanitarias de Reino Unido y Estados Unidos realizan exámenes médicos y brindan asistencias profesionales en este país indochino.

Tales acciones caritativas son parte de la primera fase, en 2024, del programa “Alas a los sueños”, lanzado por dicha entidad sanitaria vietnamita, en coordinación con las organizaciones estadounidenses NUOY Reconstructive International y británica Facing The World.

Las personas en circunstancias difíciles en Vietnam pueden acudir al programa “Dar alas a los sueños”, que se lleva a cabo anualmente con el objetivo de ofrecer consulta y realizar cirugía de manera gratuita a los pacientes con defectos de nacimiento y secuelas, deformidades postraumáticas en cabeza, cara, cuello y extremidades, y que -a su vez- presentan dificultades económicas.

Alrededor de 60 pacientes serán examinados y aquellos que cumplan con las condiciones de salud resultarán operados en esta primera fase, según se espera.

El Jefe del Departamento de Cirugía Plástica Estética del Hospital Infantil Colorado y director de Medicina de la organización estadounidense NUOY, Nguyen Phuong, informó que la cooperación a largo plazo con hospitales vietnamitas, especialmente mediante dicho programa, ayuda a los médicos extranjeros a tener la oportunidad de acceder y cuidar la salud de las personas anfitrionas.

“Deseamos poder brindar soluciones y esperanza a los pacientes pobres, ayudándolos a tener mayor acceso a atención médica avanzada. Brindamos apoyo profesional y capacitación quirúrgica a los médicos vietnamitas, para que los pacientes puedan disfrutar de la mejor cirugía con especialistas locales sin tener que depender de otros expertos extranjeros”, enfatizó.

Tal y como prevé la iniciativa, los pacientes que acuden a la primera fase son personas en circunstancias extremadamente difíciles y sin condiciones para ingresar en el hospital.

Por esta razón, "Dar alas a los sueños" se define como un programa anual de cirugía humanitaria, realizado por el Hospital General de Hong Ngoc con la cooperación de las mencionadas organizaciones de EE.UU. y Reino Unido, con el deseo de crear oportunidades a favor de los pacientes en situación difícil para que accedan a las mejores condiciones médicas y luego tengan una vida nueva y más brillante, apuntó.

Luego de casi 10 años de su implementación, el programa ha creado la oportunidad para que más de mil pacientes sean examinados por los principales expertos en cirugía del mundo, entre ellos, casi 300 casos fueron beneficiados de esto.

Con sede en Estados Unidos, NUOY Reconstructive International es una organización no gubernamental sin fines de lucro. La institución trabaja para brindar asistencias en términos de técnica, capacitación e investigación en cirugía plástica y cosmética en países de ingresos bajos y medios.

Dentro de Vietnam, NUOY se centra en mejorar y desarrollar la capacidad quirúrgica de los médicos locales mediante una coordinación en la realización de casos de pacientes complejos, con vistas a elevar la experiencia y el conocimiento quirúrgico del personal nativo, así como seguir impulsando las investigaciones y formación del grupo de especialistas calificados para cumplir los objetivos iniciales.

Por su parte, Facing the world (FTW) es una organización médica no gubernamental británica establecida con el objetivo de brindar tratamiento y cirugía gratuitos a niños con deformidades craneofaciales pero que no pueden pagar esa operación tan cara. La organización ha intervenido a niños deformes en 19 países.

Desde 2008, FTW coopera con Vietnam y, hasta la fecha, el instituto ha tenido asociaciones con tres hospitales importantes en el país, incluidos el Hospital de la Amistad Vietnam-Alemania, el Hospital Militar Central 108 y el Hospital Hong Ngoc./.