Mejoran capacidad de funcionarios especializados en igualdad de género

Hanoi (VNA)- El ministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Dao Ngoc Dung, presentó hoy un informe que resume los resultados de implementación de las metas nacionales sobre la igualdad de género en 2023, durante el séptimo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de XV legislatura.



El ministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Dao Ngoc Dung. (Fuente:VNA)



Según el informe, en 2023, el trabajo de inserción del tema de igualdad de género en las leyes, ordenanzas y documentos legales, la implementación y la supervisión recibió atención cada vez mayor del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno de Vietnam.



Además, la propaganda sobre el tema se ha fortalecido; la coordinación entre los niveles, sectores, agencias de gestión estatal y organizaciones sociopolíticas se ha realizado de manera fluida y eficaz; y los modelos para promover la igualdad de género, prevenir y responder a la violencia de género están creciendo gradualmente en cantidad y mejorando la calidad de los servicios.



Luego, la jefa de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, Nguyen Thuy An, leyó el informe de verificación, en el cual destacó que el índice de igualdad de género de Vietnam en 2023 aumentó 15 puestos respecto a 2021 (el puesto 72 de los 146 países).



La brecha de género entre hombres y mujeres se ha reducido en diversos campos. Las mujeres participan cada vez más en el proceso de adopción de políticas y decisiones; y asumen posiciones de liderazgo y hacen contribuciones positivas a la causa de construcción y desarrollo nacional.



La proporción de diputadas en la Asamblea Nacional de Vietnam de XV legislatura alcanzó el 30,26%, ubicándose en el cuarto lugar en Asia. Mientras, la proporción de mujeres representantes del Consejo Popular en todos los niveles para el periodo 2021-2026 aumentó en los tres niveles de provincia, distrito y comuna.



Los ingresos de las mujeres se han mejorado. Las féminas ocupan el 55% de los participantes en el seguro social obligatorio.



Los logros en materia de igualdad de género han contribuido a mejorar el papel, el prestigio y la imagen de Vietnam en el ámbito internacional. El 9 de abril de 2024, Vietnam fue elegido miembro del Consejo Ejecutivo de la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) para el período 2025-2027.



Sin embargo, señaló, la proporción de mujeres participantes en la política aún no corresponde a su nivel y la capacidad en la actualidad e incumple la tasa fijada en la Resolución No. 11-NQ/TW emitido el 27 de abril de 2007 del Buró Político sobre el trabajo de las mujeres en el periodo de industrialización y modernización del país.



En este sentido, la Comisión de Asuntos Sociales pidió al Comité Permanente de la Asamblea Nacional que preste atención a garantizar la estructura de las mujeres en la planificación, asignación, estructura y composición de las personas nominadas para postularse al Parlamento de XVI legislatura y a los Consejos Populares de todos los niveles en el periodo 2026-2031.



Exhortó al Gobierno a implementar efectivamente el Programa “Aumentar la participación igualitaria de las mujeres en puestos de liderazgo y gestión en todos los niveles de la formulación de políticas en el período 2021-2030"; y promover la propaganda y aumentar la conciencia social sobre la igualdad de género. /.