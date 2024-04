Hanoi (VNA)- Tras 37 años de renovación, Vietnam se ha convertido en un punto brillante de crecimiento económico y social con muchos logros. Garantizan libertad de información, prensa e Internet en Vietnam El deseo de un Vietnam próspero y resiliente es siempre una fuerza interna que impulsa al país hacia adelante en el proceso de industrialización y modernización. En particular, el Partido y el Estado siempre tienen políticas acertadas para garantizar los derechos humanos, en general, y la libertad de expresión, prensa e información en internet.

El subdirector del Departamento de Información Exterior del Ministerio de Información y Comunicaciones, Dinh Tien Dung, dijo que en Vietnam, todas las personas son libres de compartir información y expresar su opinión personal a través del Internet, especialmente en las redes sociales.



Los logros de Vietnam en Internet en los últimos años son impresionantes. La infraestructura de banda ancha ha cubierto todo el país y el Internet está presente en todas partes, desde las zonas urbanas hasta las rurales, desde las llanuras hasta las zonas montañosas, fronterizas e isleñas. Internet se aplica a todos los ámbitos de la vida, desde la educación, salud, transporte hasta la construcción del Gobierno electrónico. En 2020, Vietnam había apoyado receptores digitales para 1,9 millones de hogares pobres.



Según estadísticas del Ministerio de Información y Comunicaciones, para septiembre de 2022, Vietnam contaba con alrededor de 70 millones de usuarios de Internet; casi 76 millones de personas utilizando las redes sociales, un aumento de casi 10 millones en un año (equivalente al 73,7% de la población). Con este importante resultado, Vietnam se convirtió en el duodécimo país con mayor número de usuarios de Internet en todo el mundo, ocupando el sexto lugar entre 35 naciones y territorios de Asia. El porcentaje de usuarios que utilizan Internet a diario llega al 94%.



Garantizar la libertad de expresión



El Partido y el Estado de Vietnam han promulgado numerosas directrices y políticas para garantizar los derechos humanos en general y la libertad de expresión, prensa e información en internet de todas las personas.



Los derechos a la libertad de expresión y de prensa fueron afirmados en el artículo 10 de la primera Constitución (1946) de Vietnam, y luego continuaron siendo reconocidos en constituciones posteriores. Esos derechos constitucionales están institucionalizados en muchos documentos legales vietnamitas.



Para que el derecho de las personas a la libertad de expresión se cumpla de manera seria y completa, las leyes y reglamentos sobre la libertad de expresión han concretado la Constitución y se están mejorando cada vez más para garantizar los derechos de los ciudadanos y ayudar a que ese derecho se implemente sobre la base jurídica. La Ley de Prensa estipula claramente disposiciones para asegurar la libertad de expresión y prensa. El Estado es responsable de crear condiciones favorables para que los ciudadanos ejerzan sus derechos a la libertad de prensa y expresión en la prensa.



La prensa y los periodistas actúan dentro del marco de la ley y están protegidos por el Estado. Ninguna organización o individuo puede restringir u obstaculizar el funcionamiento de la prensa o los periodistas. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados a través de la prensa sobre todos los aspectos de la situación nacional y mundial; contactar y proporcionar información a agencias de prensa y periodistas; enviar artículos, fotografías y otros trabajos a la prensa sin censura; y son responsables ante la ley del contenido de la información.



Sin embargo, Dinh Tien Dung enfatizó que todas las libertades de prensa, publicación e información, no importa donde sea, no son derechos absolutos sino derechos limitados. En Vietnam, la Ley de Prensa de 2016, la Ley de Acceso a la Información de 2016 y la Ley de Seguridad Cibernética de 2018 prohíben todos los actos de abuso de la libertad de prensa y expresión en la prensa para infringir los intereses del Estado, derechos e intereses legítimos de organizaciones y ciudadanos; la publicación o difusión de información falsa que distorsiona y difama y niega el gobierno; inventa y causa confusión entre las personas; distorsiona la historia; rechaza los logros revolucionarios; e insulte la reputación de agencias, organizaciones y el honor y la dignidad de las personas.



Completar documentos y políticas legales



El 17 de junio de 2021, el Ministerio de Información y Comunicaciones emitió la Decisión N° 874/QD-BTTTT que promulga el Código de Conducta en redes sociales estipulando que las organizaciones y personas naturales, al participar en redes sociales, tengan un comportamiento adecuado.



Actualmente, el Ministerio de Información y Comunicaciones (MIC) y otros ministerios y ramas pertinentes están desarrollando y mejorando continuamente documentos y políticas legales sobre la gestión de la prensa y la información en Internet. El Ministerio implementa de manera drástica el Plan Nacional de Desarrollo y Gestión de la Prensa hasta 2025, hacia un desarrollo saludable de la prensa.



Al mismo tiempo, el MIC publicó muchos proyectos y códigos de conducta para garantizar la seguridad de la información y la protección de datos personales y proteger los derechos de los niños en el entorno de Internet; fortalecer la gestión, luchar resueltamente para prevenir la información mala y nociva en el ciberespacio; realizar inspecciones y sanciones por violaciones por parte de agencias de prensa y editoriales y manejar estrictamente los casos de aprovechamiento de las redes sociales para difundir información falsa



Asimismo, exigió a las agencias de prensa que aumenten su responsabilidad y coordinen con el Ministerio de Seguridad Pública para investigar y manejar seriamente los actos de abuso de la libertad de expresión que violen los intereses del Estado, derechos e intereses de organizaciones y ciudadanos.



El ministerio asesoró al Gobierno que emita la Decisión No. 1079/QD-TTg por la que se aprueba el Proyecto comunicativo sobre los derechos humanos en Vietnam, período 2023-2028. El proyecto establece cinco objetivos específicos, seis grupos de soluciones y 51 tareas que asignan las responsabilidades de las agencias centrales y locales.



En particular, el documento contribuye a mejorar la responsabilidad, la conciencia y las habilidades de los encargados del asunto de derechos humanos en las agencias estatales; construir y operar una base de datos de comunicación al respecto; aplicar tecnología en la construcción de productos, almacenar y difundir datos de los medios sobre derechos humanos, limitar la información falsa y mala sobre el tema en Vietnam.



Garantizar la libertad de prensa e información en Internet es siempre la política consecuente del Partido y del Estado de Vietnam, pero aquellos que aprovechan las redes sociales para influir en las costumbres, la ética, el estilo de vida, los logros en materia de desarrollo socioeconómico y la situación política y de seguridad del país serán tratados con severidad./.