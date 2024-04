Fuerza de voluntad, un factor importante en la victoria en Dien Bien Phu

Moscú (VNA) – La fuerza de voluntad es una de las lecciones más impresionantes de la victoria de Dien Bien Phu, dijo a la Agencia Vietnamita de Noticias en Moscú el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, Evgeny Grigoriev, al hablar del gran triunfo hace 70 años.



En la entrevista (Foto: VNA)



Al recordar su encuentro con el General Vo Nguyen Giap, el máximo comandante de la batalla de Dien Bien Phu, mientras se unía a una delegación juvenil en Vietnam en la década de 1990, Grigoriev dijo que el héroe vietnamita mencionó repetidamente el poder de la voluntad.



Un ejército sin tanques derrotó a uno moderno con fuerza aérea, y esto sólo puede explicarse por la fuerza de voluntad, argumentó el funcionario ruso, sosteniendo que la victoria de Dien Bien Phu demuestra que no hay dificultad imposible de superar si se enfrenta con determinación y voluntad.



Grigoriev señaló que el espíritu de la victoria continuó en la Campaña Ho Chi Minh en 1975. En aquella época, los soldados vietnamitas utilizaban bicicletas para transportarse e incluso llevaban a la espalda armas y suministros al campo de batalla del sur a través de la ruta Ho Chi Minh, señaló, al calificar esto como impensable y como una fortaleza que ayudó a Vietnam a ganar la guerra.



El funcionario ruso comparó la campaña de Dien Bien Phu con la Batalla de Stalingrado (1942-1943) en la gran guerra de defensa nacional de la ex Unión Soviética (ahora Rusia), durante la cual los habitantes de la ciudad superaron cientos de días y noches de bloqueo para derrotar el ejército fascista, creando un punto de inflexión en la guerra. Grigoriev describió la voluntad nacional como un factor decisivo para la victoria en cualquier combate.



Otra lección de la victoria de Dien Bien Phu, sostuvo Grigoriev, es el internacionalismo. El triunfo fue un gran estímulo para que los pueblos, especialmente los países vecinos, defendieran la independencia y creyeran firmemente en la fuerza de voluntad y la aspiración a independencia en la lucha contra el colonialismo.



El experto comentó que quedó profundamente impresionado por el General Giap, quien tenía una mirada gentil de granjero pero fue quien comandó la preparación y luego logró la famosa victoria en 1954. Dijo que cuando estudió más profundamente sobre el General, entendió que había conocido a una persona que dedicó toda su vida a luchar por los intereses de la Patria y del pueblo.



Reveló que siempre recuerda lo expresado por el General Giap de que hay límites en lo militar y en lo económico, pero no en las relaciones humanas y en los afectos entre las personas./.