Dirigente vietnamita exige mejorar desempeño de delegaciones parlamentarias

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Vuong Dinh Hue, exhortó a las delegaciones adjuntas del órgano legislativo a que continúen aumentando su capacidad de trabajo y mejorando su eficiencia operativa, durante una conferencia temática en Hanoi.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



En la reunión, organizada el 28 de marzo por el Comité Permanente de la AN, el dirigente señaló que el año pasado, a pesar de la enorme carga de trabajo, las delegaciones adjuntas del Parlamento y los diputados mostraron un espíritu activo en la elaboración de leyes, una supervisión efectiva y una toma de decisiones oportuna, manifestando un alto sentido de responsabilidad.



El máximo legislador afirmó que el objetivo principal de la renovación de las operaciones de las delegaciones de diputados de la AN es mejorar la calidad de cada miembro, inicialmente en las reuniones con votantes, y sugirió que los legisladores coordinen con el Frente de la Patria de Vietnam (FPV) para perfeccionar las regulaciones en el trabajo.



En cuanto a las actividades de supervisión, urgió a las delegaciones a definir puntos focales al respecto, siguiendo el espíritu de encontrar la raíz de los problemas para solucionarlos efectivamente.



Mientras tanto, resulta necesario abordar la superposición de las actividades de supervisión entre el Consejo de Asuntos Étnicos, agencias y delegaciones de diputados de la AN, subrayó.



En 2024, las delegaciones de diputados deben concentrarse en debatir los ajustes y complementos a la Ley de Supervisión de las Actividades de la AN y los Consejos Populares, dijo.



También, destacó la necesidad de que las entidades continúen aportando ideas para mejorar aún más la calidad y eficiencia de las actividades de capacitación para los diputados, así como la coordinación entre las delegaciones y los miembros permanentes de los Consejos Populares, los Comités Populares y los Comités del FPV, así como las agencias del Parlamento.



Sobre el lanzamiento de una campaña de emulación en vísperas del 80º aniversario de las primeras elecciones generales de la AN que se celebrarán en 2026, Dinh Hue llamó a las delegaciones de parlamentarios a responder al programa.



Manifestó la esperanza de que, además de responder al movimiento, cumplir con sus tareas y renovar los métodos operativos para una mayor eficiencia, los diputados alienten la participación de los funcionarios, servidores públicos y trabajadores.