Celebran en Hanoi exposición sobre el reinado de los Reyes Hung

Hanoi (VNA)- El Museo de Hanoi organizó la exposición temática "Ecos" para presentar al público cerca de 100 preciosos objetos, imágenes y documentos sobre el reinado de los Reyes Hung y la cultura Dong Son, hace unos dos mil años.



En el event (Fuente: VNA)



El evento se celebró con motivo del Día de conmemoración de los Reyes Hung, los legendarios fundadores de la nación, y el centenario de la investigación de la cultura Dong Son en Vietnam. En esta ocasión, se exhibieron artefactos reconocidos como tesoros nacionales, entre ellos, los tambores de bronce Co Loa.



La exposición tuvo como objetivo rendir homenaje a los antepasados del pueblo vietnamita y a los científicos que -hace 100 años- descubrieron Dong Son, la cultura más brillante de la historia nacional.



En particular, se descubrió que las técnicas de fundición de bronce durante ese período alcanzaban la perfección y en los tambores de bronce convergía plenamente el conocimiento científico de la época, así como el talento y el alma del pueblo vietnamita.



Se exhibe una colección de tambores de bronce únicos conservados en el Museo de Hanoi, que ha permitido decodificar la técnica de fundición de tambores de bronce y la costumbre ancestral de adorar al dios del tambor de bronce, el dios Co Dong en Hanoi hace miles de años.



En la exposición, el tambor de bronce de Co Loa, un tesoro nacional, fue elegido como elemento destacado para contar al público historias relacionadas con el artefacto./.