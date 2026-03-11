De las resoluciones a la acción
Resolución 57: La comunicación científica se amplía en plataformas digitales
Los esfuerzos para ampliar la comunicación científica en plataformas digitales se están intensificando con el fin de implementar la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, que tiene como objetivo crear avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional.
En concreto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha lanzado una página de Facebook denominada “Thong tin Khoa hoc va Cong nghe” (Información sobre Ciencia y Tecnología), diseñada como un canal de comunicación complementario junto a su página oficial. La iniciativa tiene como objetivo ampliar el acceso a información verificada sobre ciencia y tecnología en el entorno digital.
La página comparte historias inspiradoras de la comunidad científica, al tiempo que rinde homenaje a científicos, organizaciones e individuos que han realizado contribuciones destacadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Vietnam.
También actualiza a los lectores sobre las tendencias tecnológicas emergentes y presenta modelos e iniciativas innovadoras que aplican la ciencia y la tecnología en la práctica.
A través de contenidos accesibles y atractivos, la plataforma busca aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en el desarrollo socioeconómico. Asimismo, fomenta la creatividad y promueve una participación más amplia de organizaciones e individuos en la investigación y la aplicación tecnológica.
Además de proporcionar información, la página está concebida como un espacio interactivo donde ciudadanos, empresas y miembros de la comunidad científica pueden compartir ideas, iniciativas y opiniones sobre cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología.
La medida se produce en un momento en que el ecosistema de innovación de Vietnam continúa desarrollándose. El país cuenta actualmente con 22 bolsas tecnológicas en funcionamiento, incluidas 19 locales, dos regionales y una gestionada por el ministerio.
Sin embargo, la tasa de comercialización de la propiedad intelectual en Vietnam se mantiene en torno al 0,1%, muy por debajo del promedio mundial de aproximadamente el 5%. Por ello, se espera que la ampliación de los canales digitales de comunicación científica contribuya a difundir el conocimiento, fortalecer los vínculos entre científicos y empresas, y llevar gradualmente a la práctica el espíritu de la Resolución No. 57-NQ/TW./.