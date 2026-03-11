Resolución 57: La comunicación científica se amplía en plataformas digitales

Presentación de plataformas y soluciones de transformación digital al servicio del gobierno digital y la economía digital en la provincia de Tây Ninh. Foto: VNA.

Los esfuerzos para ampliar la comunicación científica en plataformas digitales se están intensificando con el fin de implementar la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, que tiene como objetivo crear avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional.



En concreto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha lanzado una página de Facebook denominada “Thong tin Khoa hoc va Cong nghe” (Información sobre Ciencia y Tecnología), diseñada como un canal de comunicación complementario junto a su página oficial. La iniciativa tiene como objetivo ampliar el acceso a información verificada sobre ciencia y tecnología en el entorno digital.



La página comparte historias inspiradoras de la comunidad científica, al tiempo que rinde homenaje a científicos, organizaciones e individuos que han realizado contribuciones destacadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Vietnam.