Premier vietnamita preside reunión sobre políticas de vivienda y mercado inmobiliario

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy la quinta reunión del Comité Central de Dirección sobre Políticas de Vivienda y el Mercado Inmobiliario, en su condición de jefe del mencionado Comité. La reunión se conectó en línea con 34 provincias y ciudades a nivel nacional.

En sus palabras de apertura, el jefe del Gobierno subrayó que la vivienda es un derecho fundamental de los ciudadanos y se considera una necesidad básica. El desarrollo de la vivienda es un pilar de la política de bienestar social y un motor del crecimiento económico, la estabilidad del mercado laboral y el desarrollo socioeconómico sostenible.



Recientemente, el Gobierno emitió directrices decisivas sobre el desarrollo de viviendas, especialmente las sociales. En 2025, más de 102.000 unidades de vivienda social fueron completadas, contribuyendo al objetivo de 1 millón de unidades para 2028.



Se ha trabajado para eliminar casas temporales y deterioradas y construir hogares para personas con contribuciones a la revolución antes del plazo previsto, y se implementa la "Campaña Quang Trung" para reparar viviendas afectadas por desastres naturales, con finalización prevista para mediados de enero.



El premier reconoció los esfuerzos de los Ministerios, sectores y localidades, especialmente el Ministerio de Construcción y otros organismos, en la implementación de tareas de desarrollo de viviendas, especialmente las sociales.



Estos logros reflejan el compromiso del sistema político y demuestran los valores humanitarios del país, contribuyendo a la seguridad social, la estabilidad de los residentes y el fomento de un mercado inmobiliario sostenible y equitativo.



El premier indicó que la demanda de vivienda se está moviendo hacia opciones de alquiler o alquiler con opción a compra, buscando estabilidad a largo plazo. Por lo tanto, las políticas de vivienda social deben ajustarse para asegurar que todos tengan acceso a casas seguras adecuadas a sus necesidades.



“La vivienda social en alquiler es una tarea fundamental y a largo plazo, que no debe llevarse a cabo de manera fragmentada o estilo campaña”, enfatizó.



El primer ministro destacó la importancia de esta reunión para unificar el pensamiento, discutir enfoques e identificar soluciones para el desarrollo de la vivienda social en el futuro. Solicitó revisar la implementación de tareas asignadas anteriormente y plantear propuestas para los objetivos de vivienda social en alquiler para 2026 y los años siguientes, especialmente en localidades con grandes áreas urbanas y zonas industriales.

Los actores relevantes deben actuar bajo el principio de "rol adecuado, tarea adecuada, autoridad adecuada", acelerando la reforma de procedimientos administrativos y colocando los proyectos de vivienda social en canales y carriles prioritarios.



Según el Ministerio de Construcción, las políticas de vivienda y el mercado inmobiliario han recibido atención en los últimos tiempos. El Gobierno ha presentado resoluciones y decretos sobre mecanismos para el desarrollo de la vivienda social y la gestión del mercado inmobiliario.



Se han propuesto la creación de una “bolsa de bienes raíces y derechos de uso de la tierra” estatal, y se está finalizando un decreto sobre la enmienda de disposiciones en el área de la vivienda y el negocio inmobiliario. También se han presentado borradores para resolver las dificultades legales en el desarrollo de vivienda social.



Los ministerios y sectores están promoviendo la creación de un fondo nacional de vivienda, y revisando procedimientos que dificultan la compra-venta de apartamentos. También se ha clarificado la demanda de vivienda en alquiler y se han propuesto objetivos para el desarrollo de la vivienda en alquiler en 2026 y los años posteriores./.