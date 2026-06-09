Foro del Futuro de ASEAN 2026: Hacia una ASEAN más cohesionada y proactiva

La tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, que se celebrará los días 9 y 10 de junio en Hanoi, sigue reafirmando el papel y la posición de Vietnam en la promoción de una ASEAN más cohesionada y proactivamente integrada.

El profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, responde a una entrevista de la VNA. Foto : Viet Dung - VNA