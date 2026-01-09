Exportaciones de pimienta vietnamita registran nuevo récord en 2025

Las exportaciones de pimienta de Vietnam mantuvieron un fuerte impulso de crecimiento a finales de 2025, elevando la facturación total de los envíos al exterior a un récord de 1,66 mil millones de dólares, el nivel más alto jamás registrado por el sector.



Según la Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam (VPSA), el país vendió al extranjero 22.473 toneladas de pimienta de todo tipo en diciembre, con ingresos por 146,4 millones de dólares.



En comparación con noviembre, el volumen de exportación aumentó un 20,9% y el valor un 20,5%, mientras que el crecimiento interanual alcanzó el 47,2% en volumen y el 45,5% en valor. El precio promedio de exportación en diciembre se situó en 6.485 dólares por tonelada para la pimienta negra y 8.565 dólares por tonelada para la pimienta blanca.



Estados Unidos se consolidó como el principal mercado receptor de este rubro en diciembre, representando el 27,7% del total de envíos con 6.233 toneladas, seguido de los Emiratos Árabes Unidos, China, Tailandia y Alemania.



Durante todo el año 2025, Vietnam exportó 247.482 toneladas de pimienta, incluyendo 212.279 toneladas de pimienta negra y 35.203 toneladas de pimienta blanca.



Si bien el volumen total de exportación disminuyó ligeramente, aproximadamente un 1,2% en comparación con 2024, el valor aumentó un 26%, lo que refleja un aumento considerable de los precios. Los precios promedio de exportación alcanzaron 6.607 dólares por tonelada para la pimienta negra y 8.629 dólares por tonelada para la pimienta blanca, lo que representa un aumento interanual de más del 30%.



A pesar del impacto de los aranceles recíprocos, que provocaron una caída interanual de las exportaciones de pimienta a Estados Unidos de casi un 24%, el país norteamericano se mantuvo como el mayor comprador de Vietnam en 2025, con 55.082 toneladas, lo que representa el 22,3% del total de las exportaciones.



Otros mercados importantes fueron los Emiratos Árabes Unidos (22.232 toneladas), China (19.923 toneladas), India (12.499 toneladas) y Alemania (11.820 toneladas).



Un cultivo de pimienta (Foto: VNA)

La presidenta de la VPSA, Hoang Thi Lien, afirmó que Vietnam sigue liderando la exportación mundial de pimienta, pero que la industria se enfrenta a una creciente presión debido a los estrictos requisitos de sostenibilidad en mercados clave como la Unión Europea y Estados Unidos. Los desafíos relacionados con la degradación del suelo, las emisiones y las enfermedades de las plantas están impulsando una transición hacia modelos de agricultura regenerativa y una producción baja en carbono.



Por su parte, Phan Minh Thong, presidente del Grupo Phuc Sinh, señaló que muchas empresas vietnamitas invierten en tecnologías de procesamiento para impulsar las exportaciones de valor añadido, lo que contribuye a mantener la competitividad de la pimienta vietnamita en medio de la volatilidad mundial.

(Foto: VNA) (Foto: VNA)

En 2025, Vietnam también importó 42.688 toneladas de pimienta para su procesamiento y reexportación, por un valor de 266,2 millones de dólares, siendo Brasil el principal proveedor.



Además de la pimienta, los envíos al extranjero de canela también alcanzaron un nuevo récord, con casi 120.300 toneladas, generando 300 millones de dólares en ingresos por exportación./.