ຂ່າວສານ
WB ອຸປະຖຳຈຳນວນ ເງິນ 30 ຕື້ USD ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ສະພາບການຂາດສະບຽງອາຫານໃນທົ່ວໂລກ
ຜູ້ອຳນວຍການຮັບຜິດຊອບ ການເຄື່ອນໄຫວກູ້ຊ່ວຍຂອງ WB Axel van Trotsenburg ໄດ້ຍົກອອກການຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວ ໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວຂອງສຳນັກຂ່າວສານ Reuters ເມື່ອປະຕິບັດການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ Sarajevo ຂອງປະເທດ Bosnia-Herzegovina. ຕາມທ່ານ Trotsenburg ແລ້ວ, ການປະທະກັນຢູ່ຢູແກຼນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກທັນຍາຫານຂອງ ປະເທດນີ້ຂາດວັກຂາດຕອນການ, ເຊິ່ງແມ່ນ 1 ໃນບັນດາປະເທດສົ່ງອອກທັນຍາຫານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ໂລກ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບການຂາດທັນຍາຫານ ໃນທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ WB ກຽມພ້ອມທີ່ຈະອຸປະຖຳເງິນ ຂຶ້ນເຖິງ 30 ຕື້ USD ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບການຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນໂລກ ໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນຈະມາເຖິງ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ໄດ້ຢັ້ງຢືນແຜນການເປີດກວ້າງການອຸປະຖຳໂດຍດ່ວນໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນຂອງການເພີ່ມລາຄາສະບຽງອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສະພາບການຂາດສະບຽງອາຫານຍ້ອນຜົນກະທົບຈາການປະທະກັນຢູ່ຢູແກຼນ.