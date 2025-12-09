Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

UNESCO ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ພາບ​ພື້ນ​ເມືອງ ດົງ​ໂຮ່​ແມ່ນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ

ຕາມສົນທິສັນຍາປົກປ້ອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ ປີ 2003 ແລ້ວ, UNESCO ຈະຈັກແບ່ງເປັນ 3 ບັນຊີລາຍ, ສື່ສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງມໍລະດົກທີ່ມີຊີວິດໃນທົ່ວໂລກ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 20 ຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ທັນວາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi, ປະເທດອິນເດຍ. ໃນ 6 ວັນຈັດກອງປະຊຸມ, ຄະນະກຳມະການຈະພິຈາລະນາເພື່ອສະເໜີ 68 ມໍລະດົກໂດຍ 78 ປະເທດຍື່ນສະເໜີເພື່ອຈົດຊື່ ເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ ສົນທິສັນຍາ.

ຕາມສົນທິສັນຍາປົກປ້ອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ ປີ 2003 ແລ້ວ, UNESCO ຈະຈັກແບ່ງເປັນ 3 ບັນຊີລາຍ, ສື່ສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງມໍລະດົກທີ່ມີຊີວິດໃນທົ່ວໂລກ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນສ່ອງແສງໄດ້ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການປະຕິບັດເພື່ອປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກ. ປັດຈຸບັນ, ມີທັງໝົດ 788 ມໍລະດົກຢູ່ 150 ປະເທດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນມໍລະດົກໂລກ.

ຄາດວ່າ, ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 20ນີ້, ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ ຈະພິຈາລະນາເອກະສານເພື່ອສະເໜີມໍລະດົກອາຊີບເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ດົ່ງໂຮ່ຂອງ ຫວຽດນາມແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງຮີບດ່ວນຂອງມວນມະນຸດ.

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ 11 ເດືອນ​ຂອງ​ປີ 2025: ຜ່ານ​ຜ່າ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ເພືື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຈັ່ງ​ຫວະ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ 11 ເດືອນ​ຂອງ​ປີ 2025: ຜ່ານ​ຜ່າ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ເພືື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຈັ່ງ​ຫວະ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ປີ 2025 ພວມຢູ່ໃນຊຸມວັນສຸດທ້າຍ ແລະ ສະພາບການເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 11 ເດືອນນັ້ນ ກໍຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນກຳລັງຕ້ານທານຢ່າງໜຽວແໜ້ນ, ຄວາມສາມາດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຮັກສາທ່ວງທ່າເຕີບໂຕໃນສະພາບການໂລກຍັງມີຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບຫຼາຍຢ່າງ. ບັນດາຕົວເລກສະຖິຕິ, ຈາກການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ການນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ, ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ, ການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ… ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມໄປຖືກທິດໃນວິວັດທະນາການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top