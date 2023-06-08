ຂ່າວສານ
UNDP - ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເສັ້ນທາງພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ
ວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ສະພາບໍລິຫານງານອົງການສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ຈັດ ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜ່ານຜ່າວິກິດການ, ຫັນຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ປະກົດຜົນສຳເລັດເປັນຈິງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຮັບເຊື້ອເຊີນເປັນນັກປະຖະກະຖາຢູ່ກອງປະຊຸມ ເພື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຂະບວນວິວັດແຫ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດຊັກຊ້າລົງ, ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທ້າທາຍ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆໜັກໜ່ວງກ່ວາອີກ, ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ຟື້ນຟູ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດນັບມື້ນັບໜັກໜ່ວງກ່ວາ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ - 19ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ເອົາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນເພື່ອແລກການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍສຳເລັດບັ້ນສັກວັກຊິນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ, ຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນຢ່າງຄົບຖວ້ນໃນເດືອນມີນາປີ 2022. ເພາະສະນັ້ນ, ຫວຽດນາມມີການຟື້ນຟູຢ່າງມີປະສິດທິຜົນພາຍຫຼັງໂຄວິດ - 19, ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດບັນລຸ 8,02%ໃນປີ 2022, ສູງທີສຸດໃນໄລຍະເວລາ 10ປີມານີ້, ເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນບັນລຸປະສິດທິຜົນ.