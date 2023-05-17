Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

SEA Games 32: ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ນຳໜ້າໃນຕາຕະລາງຈັດຫຼຽນ

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ແມ່ນໄຊຊະນະ 2 – 0 ຂອງທິມຊາດບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ກັບທິມຊາດບານເຕະຍິງ ມຽນມາ.
  ທິມຊາດບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ  

ໃນວັນແຂ່ງຂັນທາງການທີ 10 (15 ພຶດສະພາ) ຂອງງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEA Games 32), ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳຕື່ມອີກ 17 ຫຼຽນ, ສືບຕໍ່ຢືນອັນດັບໜຶ່ງໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບດ້ວຍ 322 ຫຼຽນ, ໃນນັ້ນມີຫຼຽນຄຳ 124 ຫຼຽນ, ຫຼາຍກ່ວາ 30 ຫຼຽນເມື່ອທຽບໃສ່ຄະນະນັກກິລາ ໄທ ຢຶນອັນດັບທີ 2.

        ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ແມ່ນໄຊຊະນະ 2 – 0 ຂອງທິມຊາດບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ກັບທິມຊາດບານເຕະຍິງ ມຽນມາ ໃນນັດຊິງຊະນະເລີດບານເຕະຍິງ Sea Games. ດ້ວຍໄຊຊະນະນີ້, ທິມບານເຕະ ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປ້ອງກັນແຊ້ມ Sea Games ສຳເລັດ ແລະ ບັນລຸສະຖິຕິແມ່ນທິມບານເຕະ ຊະນະເລີດ Sea Games ຫຼາຍທີ່ສຸດ (8 ຄັ້ງ) ໃນນັ້ນມີ 4 ຄັ້ງລຽນຕິດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

2 ພັກໃຫຍ່ສຸດຂອງ ໄທ ເຫັນດີສ້າງຕັ້ງສຳພັນທະມິດ

2 ພັກໃຫຍ່ສຸດຂອງ ໄທ ເຫັນດີສ້າງຕັ້ງສຳພັນທະມິດ

ການນຳພັກ MFP, ທ່ານ ພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະຊອກຫາວິທີສ້າງສຳພັນທະມິດ 6 ຝ່າຍ, ລວມທັງພັກເພື່ອໄທ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top