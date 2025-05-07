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ຂ່າວສານ

ໝູນ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຂໍຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາດ​ຕາ​ຂອງ ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນຸນ ປີ 2013

ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂໍຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຍົກສູງລັກສະນະໂປ່ງໃສ, ປະຊາທິປະໄຕເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ສັງລວມ, ຮັບເອົາ ແລະ ອະພິປາຍຄຳເຫັນຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຢ່າງທັນການ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນວິວັດທະນາການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນຸນປີ 2013.
ບັນຍາກາດກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)
ນັບແຕ່ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ, ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນຸນປີ 2013 ແລະ ບັນດາເອກະສານທີ່ຄັດຕິດພ້ອມ ຈະໄດ້ເອົາລົງໃນປະຕູຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກຂອງ ລັດຖະບານ, ຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ, ເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ (VTV), ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ (VOV), ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຕູຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກຂອງ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຮອບດ້ານຂອງປະຊາຊົນໃນວິວັດການສ້າງກົດໝາຍອັນສຳຄັນນີ້. ຄາດວ່າ ການຂໍຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ບັນດາຂະແໜງການ, ທຸກຂັ້ນ ກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວ ຈະສຳເລັດໃນວັນທີ 05 ມິຖຸນາ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂໍຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຍົກສູງລັກສະນະໂປ່ງໃສ, ປະຊາທິປະໄຕເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ສັງລວມ, ຮັບເອົາ ແລະ ອະພິປາຍຄຳເຫັນຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຢ່າງທັນການ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນວິວັດທະນາການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນຸນປີ 2013.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ສົດ​ເພື່ອ​​ອອກ​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ

ຊາວ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ສົດ​ເພື່ອ​​ອອກ​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ

ຊາວເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ ຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດ 1.000 USD ຕໍ່ຄົນເພື່ອອອກຈາກ ອາເມລິກາ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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