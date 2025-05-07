ຂ່າວສານ ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂໍຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງ ລັດຖະທຳມະນຸນ ປີ 2013 07/05/2025 ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂໍຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຍົກສູງລັກສະນະໂປ່ງໃສ, ປະຊາທິປະໄຕເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ສັງລວມ, ຮັບເອົາ ແລະ ອະພິປາຍຄຳເຫັນຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຢ່າງທັນການ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນວິວັດທະນາການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນຸນປີ 2013. ບັນຍາກາດກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)ນັບແຕ່ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ, ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນຸນປີ 2013 ແລະ ບັນດາເອກະສານທີ່ຄັດຕິດພ້ອມ ຈະໄດ້ເອົາລົງໃນປະຕູຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກຂອງ ລັດຖະບານ, ຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ, ເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ (VTV), ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ (VOV), ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຕູຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກຂອງ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຮອບດ້ານຂອງປະຊາຊົນໃນວິວັດການສ້າງກົດໝາຍອັນສຳຄັນນີ້. ຄາດວ່າ ການຂໍຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ບັນດາຂະແໜງການ, ທຸກຂັ້ນ ກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວ ຈະສຳເລັດໃນວັນທີ 05 ມິຖຸນາ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂໍຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຍົກສູງລັກສະນະໂປ່ງໃສ, ປະຊາທິປະໄຕເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ສັງລວມ, ຮັບເອົາ ແລະ ອະພິປາຍຄຳເຫັນຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຢ່າງທັນການ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນວິວັດທະນາການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນຸນປີ 2013. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)