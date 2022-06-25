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ຂ່າວສານ

ແຜນການເປີດສາຍລົດເມເຊື່ອມຕໍ່ ໄທ - ລາວ - ຫວຽດນາມ

ໄທ ພວມປຶກສາຫາລືກັບ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເປີດສາຍລົດເມໃໝ່ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ 3 ປະເທດ.
  (ພາບປະກອບ)  

ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ເວັບໄຊ laotiantimes.com ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ, ໄທ ພວມປຶກສາຫາລືກັບ ລາວ ແລະ  ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເປີດສາຍລົດເມໃໝ່ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ 3 ປະເທດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ລັດຖະບານ ໄທ ເຫັນດີຕໍ່ການເຈລະຈາ ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມເປີດສາຍລົດເມເຊື່ອມຕໍ່ 3 ປະເທດ ຜ່ານເສັ້ນທາງ R12 ຈາກ ນະຄອນ ພະມົມ (ໄທ) ໄປເທດສະບານ ທ່າແຂກ (ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ທາງພາກກາງຂອງ ລາວ) ແລະ ໄປຮອດແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ (ຫວຽດນາມ). ໄລຍະທາງຈາກ ນະຄອນພະນົມ ໄປຮອດ ຮ່າຕິ້ງ ແມ່ນ 300 ກມ.

ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ພວມມານະພະຍາຍາມສົ່ງເສີມວິວັດການເປີດສາຍລົດເມດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງເລື່ອງສະເໜີໃຫ້ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມກຸ່ມປະຕິບັດງານ 3 ຝ່າຍຄັ້ງທີ 2 ຍິ່ງໄວກໍ່ຍິ່ງດີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຮູບແບບການບໍລິການ ແລະ ຍົກອອກຂໍ້ຕົກລົງທາງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສາຍລົດເມນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ໄທ - ຫວຽດນາມ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ໄທ - ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ໄທ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
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