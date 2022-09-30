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ຂ່າວສານ

ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ

ຂົງເຂດບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍສຸດດ້ວຍ 10,6%, ປະກອບສ່ວນກ່ວາ 54%.
  ພາບປະກອບ  

ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດຕົວເລກສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄຕມາດ 3 ແລະ 9 ເດືອນ ປີ 2022, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ກັນຍາ, ກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ໄຕມາດ III ຄາດວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 13,67%; ໄລ່ລວມ 9 ເດືອນເພີ່ມຂຶ້ນ 8,83% - ເຊິ່ງແມ່ນລະດັບສູງສຸດໄລຍະ 2011 – 2022. ໃນຂົງເຂດບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍສຸດດ້ວຍ 10,6%, ປະກອບສ່ວນກ່ວາ 54%. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທູແອັງ - ຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິລາຄາ, ກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

“ຫວຽດນາມ ຍັງສືບຕໍ່ນອນໃນກຸ່ມມີລະດັບເງິນເຟີ້ຕ່ຳ ແລະ ຕ່ຳກ່ວາຄາດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດວາງອອກ. ນີ້ແມ່ນຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊ່ວຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ”

ຍອດເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດຈົດທະບຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ກັນຍາ ບັນລຸເກືອບ 19 ຕື້ USD, ເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດປະຕິບັດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸເກືອບ 15,5 ຕື້ USD - ເຊິ່ງເປັນລະດັບສູງສຸດຂອງໄລຍະດຽວກັນ 5 ປີຜ່ານມາ; ວົງເງິນສົ່ງອອກສິນຄ້າ 9 ເດືອນຄາດວ່າບັນລຸເກືອບ 283 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 17,3%. ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ບັນລຸປະມານ 1,87 ລ້ານເທື່ອຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ຍີ່​ປຸ່ນ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ຍີ່​ປຸ່ນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ກັນຍາ (ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການໄປຍັງໂຕກຽວ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລລະດັບຊາດຂອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Abe Shinzo ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 - 28 ກັນຍາ.
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