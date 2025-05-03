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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳສູນ​ກາງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ, ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ກົມການເມືອງ ຫາກໍປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 288 – NQ/TW ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄະນະຊີ້ນຳຈະຂຶ້ນກັບກົມການເມືອງ, ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ.

        ກ່ຽວກັບພັນທະ, ໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ, ລະບອບການເຮັດວຽກ, ສາຍສຳພັນໃນການປະຕິບັດງານຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ ກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ໃຫ້ສົມບູນແບບ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົມການເມືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂງານ​ບຸນ Carnaval ຮະ​ລອງ 2025: ງານ​ລາ​ຕີ​ຂອງ​ມໍ​ລະ​ດົກ, ສີ​ສັນ ແລະ ແຜ່​​ລັດ​ສະ​ໝີ

ໄຂງານ​ບຸນ Carnaval ຮະ​ລອງ 2025: ງານ​ລາ​ຕີ​ຂອງ​ມໍ​ລະ​ດົກ, ສີ​ສັນ ແລະ ແຜ່​​ລັດ​ສະ​ໝີ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ພຶດສະພາ, ງານບຸນ Carnaval ຮະລອງ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກ - ປະຈັນບານແຜ່ລັດສະໝີ” ດຳເນີນໃນຕາແສງ ບ໊າຍໄຈ, ນະຄອນ ຮະລອງ, ແຂວງ ກວ໋າງນິງ.
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