ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ຍຸດທະສາດການເງິນ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂະແໜງການເງິນ (28 ສິງຫາ 1945 – 28 ສິງຫາ 2025) ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ສິງຫກາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກ, ລັດ, ປະດັບຫຼຽນໄຂເອກະລາດ ຊັ້ນໜຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂະແໜງການເງິນ ຍາມໃດກໍຢັ້ງຢືນໄດ້ບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ນຳໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບເສດຖະກິດໃໝ່, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:
“ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການພັດທະນາຢ່າງຂາດຂັ້ນ; ດັດປັບຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ເປີດກວ້າງເຂດພັດທະນາ, ເພີ່ມທະວີການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ຈັດແບ່ງສິດອຳນາດ, ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ສົມທົບບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງເສດຖະກິດ. ສ້າງຮູບແບບເຕີບໂຕໃໝ່ ໂດຍຖືວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເປັນກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ກຳລັງແກ້ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ສ້າງ, ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍການເງິນ - ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ສົມບູນແບບ; ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດ້ວຍທັດສະນະລະບອບລະບຽບການນັ້ນແມ່ນ “ບຸກທະລຸຂອງການບຸກທະລຸ”, ລະບອບລະບຽບການແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງ, ກຳລັງໜູນພັດທະນາ”.