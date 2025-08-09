Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສ້າງ​ບາດ​ກ້າວ​ບຸ​ກ​ທະ​ລຸ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ເງິນ ແລະ ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຂະແໜງການເງິນ ຍາມໃດກໍຢັ້ງຢືນໄດ້ບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ນຳໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບເສດຖະກິດໃໝ່, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ.
ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂະແໜງການເງິນ (28 ສິງຫາ 1945 – 28 ສິງຫາ 2025) ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ສິງຫກາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກ, ລັດ, ປະດັບຫຼຽນໄຂເອກະລາດ ຊັ້ນໜຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂະແໜງການເງິນ ຍາມໃດກໍຢັ້ງຢືນໄດ້ບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ນຳໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບເສດຖະກິດໃໝ່, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:

        “ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການພັດທະນາຢ່າງຂາດຂັ້ນ; ດັດປັບຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ເປີດກວ້າງເຂດພັດທະນາ, ເພີ່ມທະວີການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ຈັດແບ່ງສິດອຳນາດ, ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ສົມທົບບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງເສດຖະກິດ. ສ້າງຮູບແບບເຕີບໂຕໃໝ່ ໂດຍຖືວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເປັນກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ກຳລັງແກ້ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ສ້າງ, ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍການເງິນ - ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ສົມບູນແບບ; ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດ້ວຍທັດສະນະລະບອບລະບຽບການນັ້ນແມ່ນ “ບຸກທະລຸຂອງການບຸກທະລຸ”, ລະບອບລະບຽບການແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງ, ກຳລັງໜູນພັດທະນາ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

