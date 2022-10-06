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ຂ່າວສານ

ຮັບ​ເອົາ​ວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໜູນຊ່ວຍ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ - 19 ໃຫ້​ຊາວ​ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ ສ.ເກົາຫຼີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ຕຸລາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສັງກັດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີມອບຮັບວັດຖຸອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ຕ້ານແລະ ໜູນຊ່ວຍການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ - 19 (ດ້ວຍມູນຄ່າປະມານ 1,8 ຕື້ ດົ່ງ) ໂດຍສູນວັດທະນະທຳພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ສ.ເກົາຫຼີ ມອບໃຫ້.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ຕຸລາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສັງກັດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີມອບຮັບວັດຖຸອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ຕ້ານແລະ ໜູນຊ່ວຍການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ - 19 (ດ້ວຍມູນຄ່າປະມານ 1,8 ຕື້ ດົ່ງ) ໂດຍສູນວັດທະນະທຳພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ສ.ເກົາຫຼີ ມອບໃຫ້.

    

ພິທີຕອນຮັບ

ທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມກວາງຫ້ຽວ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບນ້ຳຢາຊີດດັງ, ນ້ຳຢາບ້ວນປາກ God’s Water 5000 ກ່ອງ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ໜູນຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆໂດຍໄວຣັດ ແລະ ເຊື້ອລາ ກໍ່ຂຶ້ນ. ຈຳນວນວັດຖຸອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ວົງຄະນະຍາດ, ສາສະນິກະຊົນ ຊາວຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ສປປ.ເກົາຫຼີເພື່ອແນໃສ່ແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນສະພາບທີ່ ພະຍາດໂຄວິດ - 19 ກັບມາລະບາດຄືນໃໝ່ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ. ທ່ານ ຟ້າມກວາງຫ້ຽວໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        ນອກຈາກວຽກດັ່ງກ່າວນັ້ນແລ້ວ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການລັດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ນີ້ແມ່ນການກະທຳອັນສູງສົ່ງ, ພວກເຮົາແມ່ນຄົນຊາດດຽວກັນ ສະນັ້ນກໍ່ຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເປັນບັນຫາສຳຄັນ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເປັນບັນຫາສຳຄັນ

ບັນດາປະເທດຄວນປະສານກັບບັນຫາທາງເພດ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນການສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການລະດັບຊາດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊົມໃຊ້ຄວາມຍຸຕິທຳ.
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